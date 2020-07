Luis Novaresio criticó a la Mona Jiménez y tuvo que pedir disculpas: "Jamás recibí tantos insultos”

Luis Novaresio criticó la versión del Himno Nacional Argentino grabado por Carlos “La Mona” Jiménez en ritmo de cuarteto públicamente y tuvo que salir a pedir disculpas por los agravios.

“¿Homenaje o falta de respeto?”, se había preguntado Novaresio al escuchar la versión del cantante cordobés, lo cual desató una ola de críticas en las redes sociales. En su descargo, el conductor admitió que "el título era poco afortunado" y dijo que "jamás he recibido tantos insultos, ni siquiera cuando me pronuncié a favor de la legalización del aborto".

Este domingo, Novaresio explicó su postura a través de un podcast titulado "Este gorila le pide disculpas a La Mona Jiménez (al resto no)". “Aunque parezca increíble voy a pedir disculpas por algo que nunca cometí", comenzó diciendo.

El conductor contó que el 9 de Julio puso en su programa en radio La Red distintas versiones del Himno Argentino: "Charly (García), Jairo, Mercedes Sosa... y la versión que hizo la Mona”. “Durante tres horas me dediqué a decir que me gustaba mucho que la música popular se cruzara con la clásica... y en lo específico dije que me gustaba mucho la versión de la Mona Jiménez. Lo subí mi blog con un título que decía: ‘¿Homenaje o falta de respeto?’, para inmediatamente poner una bajada que decía: ‘A mí me pareció muy lindo’”, explicó Novaresio.

“Escribí un tuit diciendo que me gustaba mucho y arrobé a la Mona a quien conocí el año pasado en Debo decir y me resultó en su calidad de súper estrella una persona agradabilísima, muy humilde y simpático”, precisó el periodista y agregó: “La Mona retuiteó eso como para dar por terminada la cosa y sin embargo la cosa siguió".

"Me parece que el caso de la Mona Jiménez es una expresión pequeña de la intolerancia en la que estamos viviendo, de la irritabilidad que supone la cuarentena pero esencialmente de la imposibilidad de debatir con un argumento y solo quedarnos con la convicción prejuiciosa de lo que uno piensa de alguien o de algo”, finalizó diciendo Novaresio en su descargo.