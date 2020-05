La respuesta de Dady Brieva a las operaciones mediáticas por su frase sobre Venezuela

El miércoles Dady Brieva hizo un comentario sobre la actualidad del país y cómo es el trato de la oposición ante las políticas del Gobierno. Después de decir "si hay que ser Venezuela, bueno seamos Venezuela ahora", desde diferentes grupos mediáticos salieron a pegarle y a tomar esa frase sin su contexto. Ahora, el conductor de Volver Mejores le respondió a los medios.

En su comentario en El Destape Radio, Dady sostuvo que para mucha gente, haga lo que haga el Gobierno, siempre va a estar mal y el primer camino va a ser compararlo con Venezuela. Al respecto, sentenció "Si hagamos lo que hagamos vamos a ser Venezuela, si tratamos de conciliar, de hablar, de tener un discurso que vaya más allá de los márgenes, hagamos lo que hagamos no nos da resultado".

En ese mismo sentido, agregó -entre risas- que, como "es un buen titulero" se le ocurrió decir: " Si vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela" porque "si total ya está juzgado. Ya lió la sentencia, dejemos de estar presentando pruebas".. En esa misma línea, indicó que todo el tiempo que uno usa para explicar "desgasta intelectualmente" y que hay que "ahorrarse el escarnio". Además, explicó: "Ahora ya pasó otra vez, todo en las redes. Me contestó Pichetto, que era un hombre del que yo había hablado bien, que había ido a visitar a los compañeros a las cárceles, que tenía ciert contradicción, será que el boludo no escuchó eso. Escuchó esto".

Por otro lado, le respendió a todos los ex funcionarios macristas que hablaron de él. "Me contestan en serio, yo me cago de risa, personas que tienen que tener cierto grado de preparción. Soy un Cómico, fui tendencia en Twitter por esta boludez, también salió Marcelo (por Tinelli) y salieron a cruzarlo".