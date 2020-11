Flor Peña arranca su programa en Telefé: ¿quienes son el Flor de Equipo?

"Flor de equipo", el magazine conducido por Florencia Peña que combinará temas de actualidad con el humor tan característico de la actriz, comenzará el próximo lunes a las 11.30 por la pantalla de Telefe.



Durante el envío, Peña estará acompañada por Marcelo Polino en el rol de "Embajador" de Masterchef Celebrit, que contará todo lo que sucede en el reality de cocina de la misma señal; Campi y Jorgelina Aruzzi con el humor de sus personajes

Además, estarán Nancy Pazos con la información política; Paulo Kablan y los policiales del día y más actualidad con Noelia Antonelli. En el magazine también habrá espacio para la cocina con las recetas de Karina Gao, además de móviles en vivo.

La actriz habló con los medios en vísperas del sensacional estreno y se mostró contenta por los integrantes que la acompañan: “Con Jorgelina (Aruzzi) laburé un montón y la amo, la admiro y la quiero. Con Polino, estoy feliz que haya hecho el pase, es como el pase del año. Para mí que esté en Telefe está buenísimo porque lo amo, es buena gente y para mí es el uno. Después Campi no puede más, es un número uno en el humor".

"Con Nancy (Pazos) fue una sorpresa porque yo me llevo muy bien con mujeres fuertes, siempre me decían que tenía su carácter y la amé. Desde el primer momento que la vi nos llevamos re bien. Tenemos re buena conexión, nos reímos mucho”, agregó.

"Para mí lo más lindo de este programa es que el plan A sucedió, todos aceptaron de una. Para mí es la transversalidad lo que funciona, yo estoy acostumbrada a ser líder en los proyectos, pero me sé ubicar perfecto en los grupos. No tengo una cuestión de poder y me parece que este grupo es eso, son todos muy grosos en lo que hacen, cada uno tiene su carácter, nadie es un improvisado ni habla sin saber, cosa que a la tele le está pasando mucho en el último tiempo. Y entonces en ese respeto que nos tenemos sabemos que cada uno ocupa su lugar sin estar marcando la diferencia”, sintetizó.