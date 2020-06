Diego Leuco defendió a Cristina Pérez y lanzó una fake news sobre Uruguay

En su habitual comentario, Diego Leuco volvió a apuntar contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández y, esta vez tomó como referencia la charla que el mandatario tuvo con Cristina Pérez.

En su clásico editorial, el periodista macrista sostuvo que "la periodista le preguntó con mucha razón, como todos los periodistas lo hacen" cuando en realidad la conductora de Telefe no solo adjetivó si no que también mostró todas las intenciones de discutir en lugar de preguntar. Bajo esta misma idea, Leuco trató de mostrarse indignado: "Se ofusca. Se enoja. No es cierto lo que plantea, está subestimando el rol del periodista".

Por otro lado, en un intento de ser chistoso, Leuco indicó que "si mandó a Cristina a leer la Constitución, se equivocó de Cristina". En este mismo sentido agregó que "esto es una vieja vieja y remanida estrategia, para no hacerse cargo de la pregunta".

Más allá de esta cuestión, tomando las palabras del mandatario, el periodista quiso seguir tomando la charla que tuvieron tanto Alberto Fernández como Leuco y sostuvo: "Nos dice que miremos al costado. Pero al costado también está Uruguay y Uruguay hizo las cosas muy bien". No obstante, un dato que esconde el periodista es que, con una población similar a la de Santa Fe, el país vecino tuvo 850 casos de COVID-19 mientras que la provincia argentina, con casi la misma cantidad de habitantes, tuvo 350 en total.