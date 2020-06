Cristina Pérez contra Alberto Fernández: “¿Tiene necesidad de buscar humillarme al aire?”

Tras el tenso cruce entre el presidente Alberto Fernández y la conductora de Telefe Crisitna Pérz, luego de que esta malintencioanda sus preguntas con información errónea; la periodista cargó contra el mandatario y redobló la apuesta por los argumentos que la dejaron expuesta en vivo.

“Realmente ayer no me esperaba que él me salga a chucear con lo de los adjetivos. Primero porque me conoce y sabe que soy una persona que actúa de buena fe; me conoce hace muchísimos años Alberto Fernández. Entonces, ¿tenía necesidad de buscar humillarme al aire siendo Presidente y con la diferencia de poder entre él y yo?”, arrancó su descargo la conductora en una entrevista con Radio Mitre.

Acto seguido, aseveró: “Que no lo hizo porque yo no me dejo pisar por nadie, porque me enseñaron que yo no soy ni más ni menos que nadie, y que así hay que actuar en la vida mientras uno se maneje con respeto. Pero digo, ¿qué necesidad tenía? Él podía decirme: ‘Mire, Cristina, no estoy de acuerdo'. Pero me empezó a chucear. ¿Para qué?”.

Asimismo, la periodista trazó una “comparación entre una persona y la otra”, explicando que Fernández “hablaba amablemente” con los periodistas “en la época que se había alejado del kirchnerismo”, mostrándose como alguien “abierto a tener discusiones”. Ahora, en cambio, lo observa distinto.

“Creo que cualquiera de los periodistas que estamos convencidos de cuál es nuestra tarea hubiera hecho lo mismo. Yo no soy la noticia ni la protagonista de esto, me tocó la entrevista a mí; pero creo que todos los que creemos en el valor de las preguntas para buscar la verdad, porque no tenemos la verdad y no nos sentimos dueños de la verdad, cualquiera lo hubiera hecho así”, aseguró.

En ese sentido, Pérez redobló la apuesta y disparó: “Me pregunté por momentos: ¿se está transformando, era Alberto Fernández o era Aníbal Fernández? Porque hay como una sensación de que el Presidente se está tornando en una versión radicalizada, que no solamente está de manifiesto en este tipo de expresiones durante una entrevista”.