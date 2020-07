Crisis en Polka: el original video que destruye a Suar por no pagar los sueldos

La crisis económica en Polka llegó a una nueva instancia dramática y se conoció que la productora de Adripan Suar no pagará los sueldos de julio a sus empleados. Dejándolos desamparados, los trabajadores iniciaron un fuerte reclamo y lanzaron un duro video en contra de las medidas empresarias. Hay 350 personas afectadas por la medida tomada.

"Adrián, no seas ‘Gasolero’ ni ‘Farsante’. ‘Solamente vos’ sos ‘Culpable’ y ‘Sin código’. ‘Tu parte del trato’ no es de ‘Valientes’. Ya sabes que ‘Los ricos no piden permiso’. ¿Dónde está el ‘Hombre de honor’? No nos dejes ‘Vulnerables’. ‘Los únicos’ que están ‘Noche y día’ junto a vos, somos ‘Herederos de una venganza’. Tienen ‘Ilusiones’ compartidas, ‘Son de fierro’ y ‘Campeones de la vida’. Sé que son ‘Tiempos compulsivos’, pero creí que eras ‘El maestro’ o un ‘Padre coraje’. Pero te convertiste en ‘Lobo’", arranca el video que hicieron desde el sindicato SATSAID en representación de los trabajadores.

Para causar más impacto usaron los títulos de las más famosas ficciones de Polka en sus 25 años de historia y dejaron un contundente mensaje para todos los ejecutivos liderados por Adrián Suar, principal actor para tomar esta medida. "‘Tratame bien’ y no te aproveches de ‘La fragilidad de los cuerpos’ dando ‘Signos’ de ‘Otros pecados’ e hiriendo la pobre ‘Alma mía’. No queremos ser ‘Comodines’ ni ‘Estrellas’ ‘Separadas’. Hay una vida posible en donde no hay ‘Apariencias’ y ‘Alguien que me quiera’ viviendo en este hermoso país, ‘Argentina: Tierra de amor y venganza’", sigue el comunicado.

Ante esta situación que las autoridades de la productora llaman "insostenible", los trabajadores impulsaron una serie de medidas de fuerza que incluyeron una movilización a los estudios de Artear, empresa con mayoría de las acciones de Polka, para clamar por sus salarios.