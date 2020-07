Cantando por un sueño en El Trece: el famoso actor y humorista que se suma al reality

A falta del "Bailando", vuelve el "Cantando por un sueño", en una edición 2020 de emergencia para reconquistar el rating de las noches semanales. En el medio de la crisis económica de Polka, Adrián Suar y La Flia, los ejecutivos de El Trece avisaron que en pocas semanas arrancará el reality bajo la conducción de Ángel de Brito. Se supo que Miguel Ángel Rodríguez fue uno de los primeros confirmados.

"Esto más que trabajo lo tomo como una terapia y ojala haya varios espacios de estos para que los artistas puedan tener trabajo", afirmó el actor y comediante en diálogo con el magazine radial "Por si las moscas" (La Once Diez). Y agregó: "Es una linda noticia, lo estudié bastante. Pero tuvimos una charla y en el correr de los días, hicimos todas las averiguaciones, para tomar las precauciones".

Además, sumó con entusiasmo: "Como yo soy artista y sé trabajar no estoy para ir de invitado a programas, pero acá me convocaron para trabajar desde una expresión artística y me viene muy bien a la cabeza. Cómo te reinventás y renacés de esto será la cuestión. Hay que ser realistas aunque la herida ahora está muy abierta. Creo que es un buen momento para repetir tiras, novelas, para que los actores puedan cobrar, porque los actores estamos muy muy mal".

Por otro lado, Miguel Ángel Rodríguez no se privó de opinar acerca del escándalo que envuelve a Polka y Suar, que culminó en una lamentable carta del empresario a los trabajadores. "Ojala puedan solucionar todo. Todas estas cosas que pasan son satélites de lo que sucede con el coronavirus, y es muy triste. En el ambiente nuestro Polka son muchos años y muchos puestos de trabajo. 300 o 400 empleados que tuvieron trabajo ahí", sentenció.