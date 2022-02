Mario Pergolini aniquiló a Macri y culpó a Boca: "Les pedimos disculpas a todos"

Mario Pergolini liquidó a Mauricio Macri durante la entrevista con Andy Kusnetzoff porque Boca lo hizo Presidente. "Les pedimos disculpas", les dijo a los oyentes.

Mario Pergolini dejó títulos de todo tipo durante la entrevista con Andy Kusnetzoff para celebrar los 20 años de Perros de la Calle (Radio Urbana Play, AM 104.3). Durante la charla de casi una hora y media con su excompañero, el empresario tocó todos los temas posibles y aprovechó para destrozar a Mauricio Macri mientras hablaban de Boca.

Cuando repasó su reciente paso frustrado como vicepresidente primero del "Xeneize", el presentador de 57 años apeló a su humor e ironía habituales para aniquilar al expresidente de la Nación. Y hasta le pidió perdón al resto de la sociedad, como hincha de Boca, por haberlo catapultado a ser jefe de Estado.

Mario Pergolini liquidó a Mauricio Macri y hasta le pidió perdón a la sociedad como hincha de Boca

Luego de que la charla con Andy Kusnetzoff derivara en el repaso por la carrera de ambos, llegó el turno para el entrevistado de hablar sobre su amado club. A fines de marzo de 2021, el comunicador renunció a su cargo de vice -apenas 15 meses después de haber asumido- por las diferencias con sus compañeros en el trinomio que ganó las elecciones: Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme.

"Yo creí que iba para un lado y no terminó yendo para ese lado", comenzó Pergolini en su relato. Además, opinó que "hay un código futbolístico que no mira a la gente que viene de afuera como alguien que viene a aportar o a sumar. Son desconfiados, te boludean un poco". Y agregó que "están todo el tiempo cacheteándote, hasta que más o menos podés hacerte un poco fuerte y hacer pie". "Creo que no logré eso y me frustró bastante”, explicó.

Mientras conversaban acerca de la notable repercusión que genera el "Xeneize" en el ambiente deportivo, Mario señaló, en referencia a Mauricio Macri, que "¡Boca hizo a un Presidente! Sin dudas hizo a un Presidente". En ese instante, lanzó una broma completamente lapidaria contra el líder de Juntos que hizo reir a Kusnetzoff: "Les pedimos disculpas a todos y veremos después qué vamos a hacer con todo esto...".

Para ser más claro aún, Pergolini dio un ejemplo contundente cuando especificó que "de pronto te llama el Emir de Qatar". Y profundizó: "Si yo pido una reunión con Jeff Bezos, no me la da. Pero si viene a la Argentina, es muy probable que quiera ir a la cancha de Boca. Boca hizo a un presidente como Macri, el fútbol logra esto".

El picante mano a mano entre Mario Pergolini y Andy Kusnetzoff.

Pergolini recordó su mal paso por Boca

Con relación a los motivos por los que se alejó de la entidad de La Ribera, el empresario mediático afirmó que “si uno cuenta que quiere mejorar la tecnología y generar ingresos, te responden ‘no, esto es Boca, vamos a ganar la Libertadores. Ojalá ganen la Libertadores’".

Por lo tanto, resaltó que les hizo entender que eso que le pedían en la institución no tenía nada que ver con su especialidad ni con su trabajo: "No sé comprar jugadores, no tengo idea a quién elegiría como técnico, me dejo llevar como cualquier hincha... Déjenme en el lugar que me corresponde".

"Me frustró. Cuando me fui, pensé ‘me comí el sapo’”, dijo, al tiempo que reiteró que “el fútbol te hace sentir todo el tiempo que sos de afuera”.

Ya sobre el final de la entrevista, Pergolini resaltó que "estar en la presidencia de Boca es como tener un programa de 48 puntos de rating en los ´90: no hay rincón donde alguien no te pida algo, no te sugiera".