Filoso pase de factura de Kusnetzoff a David Nalbandian: "Me odia"

El conductor Andy Kusnetzoff puso contra las cuerdas al extenista David Nalbandian con una insólita chicana, al aire de su ciclo radial.

Andy Kusnetzoff pudo entrevistar al famoso extenista argentino David Nalbandian y no se privó de lanzarle un filoso pase de factura al aire, reclamándole por varias ocasiones en qué el deportista se negó a darle una nota. "Me odia", exclamó el conductor de radio y televisión, en tono bromista, poniendo incómodo a su invitado.

Con el emotivo retiro de Juan Manuel del Potro del tenis profesional, David "El Rey" Nalbandian -quien supo tener una enemistad con del Potro y una posterior reconciliación- fue entrevistado por Andy Kusnetzoff en su ciclo Perros de la calle (FM Urbana Play) y se animó a arrojarle una espina que se tenía guardada, al aire.“Es uno de los hombres que más busco y siempre como: ‘no puedo, chau’. Me odia Nalbandian”, remarcó entre risas el conductor, dando a entender sus frustrados intentos por contactarse con el exdeportista para entrevistas.

“Yo soy fan de Nalbandian. Él no lo sabe y me evita”, agregó. Muy divertido, Nalbandian le respondió: "No, boludo. Pero vos tenés mucho laburo o miles de productores, porque me queman la cabeza constantemente”. Sin desmentirlo, el animador reconoció que la información del ganador del Master 2005 era cierta: “A cada productor que me encuentro le digo: ‘¡Llamen a Nalbandian! Quiero a Nalbandian. ‘Che, vamos a tomar algo. Llámenlo a Nalbandian que venga’”. En torno amistoso, Nalbandian le contestó: “es tremendo, tenés unos guerreros ahí por todos lados”.

Los intentos frustrados de Andy Kusnetzoff por entrevistar a David Nalbandian

“No es para el aire, pero te lo voy a contar. El otro día, en PH: Podemos Hablar, el productor ejecutivo me dice: ‘(Nalbandian) no va a ir ni para promocionar no sé qué está haciendo. Le digo: ‘pero pará, no me digas esto, me deprimís. Me baja la autoestima’. Pero nunca lo llamé, siempre dije no lo voy a llamar, ya me lo voy a cruzar”, compartió Andy, en confianza con Nalbandian una vez que se rompió el hielo en la entrevista.

