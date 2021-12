Beto Casella apuró a Mario Pergolini: "Vos andás diciendo"

Beto Casella lanzó fuertes dardos contra Mario Pergolini y causó sorpresa en la TV argentina. El destructivo comentario que hizo el conductor.

Beto Casella realizó un fulminante descargo contra Mario Pergolini. El conductor de Bendita TV, programa emitido por El Nueve, no se calló a la hora de debatir acerca del rating, la televisión y las nuevas figuras del mundo del streaming e influencers, tema por el que el ex CQC y exvicepresidente de Boca había opinado.

Luego de hacer foco en el gran rating que tuvo Mirtha Legrand en su vuelta a La Noche de Mirtha, transmitido por El Trece, Casella tomó el guante y lapidó al famoso conductor: "Tomá, Pergolini, vos que hace 10 años andás diciendo que las figuras grandes ya no tienen nada para darle a la televisión abierta o que incluso la televisión abierta es un formato que se está agotando y que no va a tener sobrevida".

Asimismo, Beto Casella destacó los buenos números que hizo "La Chiqui" en su regreso a la El Trece, que le ganó la pulseada a Telefe. "Ahí la tenés a Mirtha, con su edad, con todo respeto lo digo, midiendo más que su nieta Juanita y además ganándole con cierta holgura a 'PH y Andy Kusnetzoff', algo que Juanita no logra casi nunca, vamos a decir la verdad", sentenció.

Beto Casella destrozó a Mario Pergolini.

Pese a que todo parecía culminar, el presentador de Bendita TV volvió a disparar contra Pergolini: "Vinieron con esa idea de los influencer, o los youtubers... Todo muy lindo, pero cuando los pusieron en la tele midieron 0,9, así que por ahora no tienen algo para ofrecer que atraiga al público". "El día de mañana se verá, quizás consigan dominar la tele también, pero por ahora no lo pudieron hacer", agregó, muy picante, el conductor.

La fuerte denuncia de Beto Casella sobre Mirtha Legrand y el entorno que la rodea

Beto Casella decidió dar a conocer el fuerte rumor de que el retorno de Mirtha a la televisión se atrasó por picantes internas en la familia, más allá de la edad avanzada de la legendaria conductora. “Nosotros medio en chiste decíamos que Mirtha no volvía porque la tenían secuestrada, y alguien cercano nos dijo que era ‘algo así’”, reveló la figura de Bendita TV (El Nueve) en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez).

Al parecer, la diva querría seguir sola con su programa durante el 2022 pero desde su entorno "no la dejan". Cabe destacar que en febrero del próximo año, Mirtha cumplirá 95 años. “Después hablé con alguien cercano a ella que dijo que ella quería volver y que no la dejaban, pero me lo planteó como una problemática”, explicó Casella.

“A mí me parece que, siempre que ella quiera, tiene que volver. Y por lo que alguien muy muy cercano a ella me dijo, ella tiene unas ganas locas de volver y no la dejan”, finalizó Beto, abriendo la polémica sobre el futuro de Mirtha Legrand en las "mesazas".