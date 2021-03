El expresidente de Argentina Mauricio Macri presentó oficialmente su libro Primer Tiempo, en el Centro de Convenciones Buenos Aires, y no se privó de chicanear al kirchnerismo con un picante ataque en el arranque de la exposición. "Estoy pensando en una saga de libros", adelantó, ante los asistentes macristas que había en el recinto en referencia a distintas expresiones de funcionarios sobre la publicación como el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

"Muchas gracias por acompañarme este día especial en el lanzamiento de mi libro. Tal vez debería decir ‘mi primer libro’ porque estoy pensando en una saga que tenga entretiempo, segundo tiempo, definición por penales, alargue", arrancó Mauricio Macri en la presentación. Y agregó, con una picante chicana: "Dado que el kirchnerismo me hace tanta publicidad en los libros, se va a tener que dedicar al rubro de los libros".

A continuación, invitó al ex funcionario de la gestión macrista Pablo Avelluto (ex secretario de Cultura) a subir y ser el mediador de la presentación, con una burla que no pasó para nada desapercibida. "Te reciben mejor que en la Feria del Libro", lanzó Macri, ante un Avelluto impávido y sin poder reaccionar ante el comentario.

Insólito: exponen el libro de Mauricio Macri junto a la sección de ladrones

El lanzamiento del libro de Mauricio Macri genera repercusiones tanto en sus seguidores como en sus detractores. "Primer tiempo", la publicación en la que el expresidente se aventuró a realizar un recuento de su gestión, ya está en todas las librerías y el ex ministro de Cultura, Pablo Avelluto, lo celebró con una foto en su cuenta de Twitter. Sin embargo, no se percató de un detalle importante que destruyó la figura del exmandatario.

"A partir de hoy, en todas las librerías", escribió Avelluto, junto a una foto de los libros de Macri expuestos en una librería. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, arriba de los libros, se puede leer un cartel que dice: "Antes de entrar en esta biblioteca infinita, por favor, deje su bolso en el mostrador". Alrededor, muchas fotos tomadas por la cámara de seguridad en la que se ven a supuestos clientes que robaron libros en sus mochilas.

Así es: los libros de Mauricio Macri son expuestos en una librería junto a la exposición de ladrones. Un detalle que pasó por alto el lúcido intelectual macrista en su afán de celebrar al expresidente.