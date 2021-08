El cumpleaños que juntó a Mauricio Macri y Pablo Echarri en el mismo lugar

Un amigo de ambos reveló que coincidieron en varias reuniones. Y detalló que conoció al expresidente "jugando al fútbol hace muchísimos años".

Si bien Pablo Echarri fue muy crítico de la gestión de Mauricio Macri como Presidente de la Nación, el actor Martín Seefeld reveló en una entrevista que ambos compartieron algunos eventos vinculados a él porque los dos son sus amigos en común. "Coincidieron en varios cumpleaños, inclusive en el de 15 de mi hija", detalló uno de los protagonistas de Los Simuladores (Telefe), entre otras producciones.

Ante las preguntas de los periodistas Agustín Stella y Ariel Cheb en Doble Mérito, el también productor de 60 años se quejó de la famosa grieta que atraviesa la Argentina: "Yo creo que acá hay un problema fundamentalmente en la sociedad, estamos rotos... O sea, ¿qué quiere decir no poder compartir un café, ni siquiera una charla, con una persona que piensa diametralmente opuesto a vos?".

"Ni siquiera te hablo de lo de Pablo (Echarri) y yo, que no es que pensamos diametralmente opuesto porque no es así, porque en el fondo creo que Pablo y yo queremos lo mismo, como digo siempre", profundizó Seefeld.

"Hay que empezar a entender que en el disenso respetuoso, constructivo, está el crecimiento que va a tener este país, si es que lo va a tener", continuó en la misma línea. Y hasta dio un ejemplo al respecto: "Vos podés ser una persona extraordinaria y pensar distinto a mí. ¿Y qué, te hace peor persona? ¿Te hace peor persona ser kirchnerista, macrista, partidario de (Nicolás) Del Caño?".

"Ahora, hay límites... Si vos venís y me decís ´lo que hicieron los militares está bien´, ahí tenemos un problema", añadió el artista, quien pidió "realmente poder abrir la cabeza para estar juntos para poder sacar esto adelante".

Su programa en la TV Pública durante el gobierno de Macri

Consultado acerca de las críticas por un ciclo que lideró cuando muchos aseguraban que había tenido ese espacio "por ser macrista", Seefeld no dudó: "¡No me importa, no le doy bola! ¿Sabes por qué? Porque yo hice un programa extraordinario, maravilloso, que se llamaba Todos somos uno, con gente común con vidas extraordinarias. Era mostrar a los argentinos que se rompen el lomo y que dejan su vida para el bienestar del otro".

"Y lo hubiera hecho con el gobierno de Macri, con el de Cristina (Fernández de Kirchner) o con el de quien sea, porque acá lo que radica es con la honestidad con la que vos hacés las cosas", señaló acerca del producto que estuvo al aire a comienzos de 2019.

La visión de Martín Seefeld sobre la política argentina actual

Quien interpretó a Medina en Los Simuladores opinó: "Acá el problema es que siempre personalizamos, que siempre necesitamos un nombre y apellido para destrozar. Y yo creo que lo que tenemos que pensar es en la gente, en cómo está la gente, en cómo hacemos con la gente y en cómo sacarla adelante".

Según él, las prioridades de cualquier gestión nacional deben estar en "la educación, porque un país sin educación no existe... En la Justicia, para que deje de ser una Justicia que acomoda las cosas de acuerdo a cómo queda cómodo".

"Son miles las cosas que tenemos que solucionar y seguimos... Esperamos a un gobierno para tirarle piedras y durante equis tiempo criticamos al que se fue. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? No sabemos muy bien, pero la culpa la tiene el otro... Y así venimos viviendo, ¿hace cuántos años?", reclamó el actor nacido en Olivos.

Las propuestas que recibió para sumarse a la política

Acerca de la chance de postularse a algún cargo, Seefeld reconoció: "He tenido la posibilidad pero dije que no, aunque no porque vaya a decir siempre que no. Voy a decir que sí cuando crea que estoy en condiciones de hacerlo, que la situación por la cual voy a ser votado sea genuina no solamente en mí, sino por cómo se produzca".

Su relación con Macri

Por último, aseguró que los partidos de paddle con el actual líder de la oposición política "son parejos" y completó: "Yo me conocí con él jugando al fútbol hace muchísimos años, por la vida, ni siquiera era dirigente de Boca todavía".