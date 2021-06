Sol Pérez afuera de la Gran Final de Masterchef Celebrity

Sol Pérez no pasó la última prueba propuesta por los chefs y ya están definidos los finalistas que se enfrentarán en la final del certamen de cocina.

Este martes se enfrentaron en la cocina de Telefe los tres mejores participantes de la segunda temporada de Masterchef Celebrity, el programa más visto de la televisión argentina. Sol Pérez no estuvo a la altura del desafío y se quedó afuera, mientras que Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau se disputarán la corona del exitoso ciclo que en su primera entrega vio campeona a Claudia Villafañe.

Sol Pérez, Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa se encontraron con la tan temida caja misteriosa que incluía pulpo. Pero, como se trataba de la semifinal del certamen, también se sumó una segunda caja que incluía hígado. Frente a esto, se determinó que los participantes debían elaborar y presentar dos platos distintos, cuyos ingredientes no podían compartirse entre una preparación y la otra, en un total de 70 minutos.

Georgina Barbarossa, pese a los nervios, logró presentar dos recetas que cautivaron al jurado; mientras que Gastón Dalmau realizó por primera vez un paté que se llevó las felicitaciones de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis. Por su parte, Sol Pérez no cumplió con las expectativas de la presentación de sus fideos con hongos así como con la bruschetta de su otro plato, dos errores que los chefs, en esta instancia, no pueden dejar pasar.

Gastón fue el primero en enfrentarse a la devolución de los expertos. "Voy sin frases intermedias porque hoy este paté te catapulta como primer finalista de Masterchef Celebrity", destacó Donato De Santis, ahorrándole el mal trago al competidor que le agradeció al jurado por enseñarle "a descubrir la cocina". Cabe destacar que el ex Casi Ángeles es uno de los grandes favoritos.

"Los dos platos de pulpo estuvieron muy correctos, pero hubo un emplatado que no convenció por completo y un cuscús falto de sabor que hacen que nos cueste tomar esta decisión que estamos tomando hoy", adelantó Damián Betular antes de la pausa comercial. Hacia la vuelta, Martitegui anunció que Georgina será la participante que acompañará y se medirá con Gastón en la gran final.

Al momento de la despedida, los tres miembros del jurado compartieron gratas palabras para la conductora que se quedó nuevamente afuera de la competencia, luego de ingresar por el repechaje. "No sólo contagiaste a todo el país sino a este trío de jueces. Guardalo en tu corazón que te vamos a recordar para siempre, expresó Donato. Mientras que Betular, compartió: "Es un placer haberte conocido".



Por último, Sol señaló que, a diferencia de su primera etapa en el certamen antes de ser la quinta eliminada, en esta segunda oportunidad aprendió mucho más. "Me voy feliz de verdad, siento que voy a poder cocinar para mis hijos...", expresó y ante la consulta de Santiago del Moro sobre si estaba embarazada lo negó y acotó: "Falta un montón". Mientras que en off, destacó: "Siento que di lo mejor de mí. Me voy a acordar toda mi vida, los voy a extrañar un montón".