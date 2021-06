Sol Pérez disparó contra sus ex compañeros de MasterChef: "Me apuntaron con el dedo"

Molesta por las críticas a su regreso a la competencia gracias al repechaje, Sol Pérez disparó contra sus ex compañeros de MasterChef Celebrity.

La segunda temporada de MasterChef Celebrity terminó el jueves pasado pero las repercusiones sobre el certamen gastronómico siguen más vigentes que nunca. Esta vez fue Sol Pérez la que disparó contra sus ex compañeros al asegurar que fue muy difícil volver a la competencia por el repechaje después de haber quedado eliminada: "Estuvo siempre claro que el repechaje existía y que el que volvía seguía la carrera. Y al haber sido yo, era apuntarme con el dedo a mí".

En diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad), Sol Pérez se mostró muy sincera al revelar que la sorprendió cómo fue recibida por sus ex compañeros de MasterChef Celebrity cuando ganó el Repechaje y tuvo la posibilidad de volver a la competencia. "Lo más difícil fue volver después de haber quedado eliminada. Tener miedo de cómo me iban a recibir. Hubo de todo y nadie sabía cuál podía ser la respuesta pero resultó ser lo mejor", aseguró la ex chica del clima.

"Estuvo siempre claro que el repechaje existía y que el que volvía seguía la carrera. Y al haber sido yo, era apuntarme con el dedo a mí", consideró Sol Pérez sobre las críticas que recibió a lo largo de su regreso al certamen, donde estuvo muy cerca de llegar a la gran final que terminaron disputando Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa. "Con Juanse no pasó lo mismo, él llegó bastante lejos también y volvió con el repechaje", sumó la modelo para remarcar las diferencias con otros compañeros.

Vale recordar que más de uno de sus ex compañeros se mostraron molestos porque Sol Pérez llegara a instancias definitorias. Una de ellas fue Andrea Rincón: "Están los que salieron y volvieron a entrar, que así cualquiera. Yo la amo a Sol, ¿eh? Está todo bien, pero ya está, perdiste. Ya está. Es como que yo vuelva a entrar". "Dicen: ‘Los mejores’. No, ‘los mejores’ nada, si vos ya quedaste afuera", sumó la actriz cuando fue consultada anteriormente.

Sol Pérez, Juanse y Daniel Aráoz fueron los ganadores del Repechaje y quienes pudieron volver al certamen luego de ser eliminados

Quien también se mostró en contra de que Sol Pérez ganara fue Dani La Chepi, con quien la ex chica del clima había tenido un tenso cruce durante el programa. "¡No me gustaría que gane Sol Pérez porque no me gusta ella!", había disparado con sinceridad la instagramer en diálogo con Implacables. Pero claro que la modelo le contestó a La Chepi: "No tengo mucho para decir, sí que estoy contenta con lo que estoy viviendo, con todo lo que me pasó en este tiempo. Me quedo con lo bueno, uno le puede gustar a todo el mundo".