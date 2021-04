Sol Pérez hizo su descargo tras el nuevo cruce con Dani La Chepi.

Una de las incógnitas que generaba el regreso de Sol Pérez a MasterChef Celebrity era cómo iba a ser su relación con Dani La Chepi, tras una serie de intensos cruces. Ayer hubo miércoles de beneficios y las participantes se sacaron chispas en un picante intercambio después de que Sol Pérez le diera la temática más difícil de la noche a la instagramer, que en base a ironías le hizo saber que no estaba contenta. Hoy Marcelo Polino aseguró que Dani La Chepi siguió hablando tras el cruce hasta que la ex chica del clima la paró, con poca onda. Con un video que mostraron en Flor de equipo, Sol Pérez disparó: "Cada uno se tiene que hacer cargo de las cosas que hace y dice".

Está claro que entre Sol Pérez y Dani La Chepi no hay amor. Quedó demostrado en varias oportunidades durante MasterChef Celebrity y ayer se volvió a vivir un tenso momento que protagonizaron ambas participantes. La ex chica del clima fue la ganadora del desafío previo a cocinar, por lo que le tocó elegir quién haría cada temática para elaborar cupcakes. A Dani La Chepi le tocó el motivo espacial, el que aparentaba ser el más difícil de todos. Fiel a su estilo, la instagramer no se guardó su opinión y a puro sarcasmo se lo hizo saber a su rival.

Tras una serie de respuestas entre las rivales, Dani La Chepi cerró el tema con un poco amigable: "Yo vengo acá a divertirme, no vengo a hacer estas cosas". Pero Sol Pérez decidió hacer un descargo hoy mediante un video que mostraron en Flor de equipo, donde Marcelo Polino, embajador de MasterChef Celebrity, reveló un poco más de lo que sucedió anoche. "Yo le recordé, y esto no salió al aire, que yo no hablé mal de nadie cuando me fui, ni del jurado ni nadie", aseguró Sol Pérez, todavía algo molesta con lo sucedido.

Polino explicó que al parecer Dani La Chepi siguió haciendo comentarios y tras el cruce de ayer fue cuando Sol Pérez se cansó y dio un corte a la situación. De todos modos, la misma Pérez le bajó el tono a la polémica y en el mismo video aclaró: "Más allá de eso, me pareció una tontería. Sí es verdad que después charlamos y está todo bien. No te voy a decir que vamos a ser amigas, pero somos compañeras de trabajo (que nos tratamos) con respeto, por supuesto".