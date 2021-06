Santiago del Moro dejó en ridículo a Cande Vetrano en MasterChef: "¡Qué boludez!"

El conductor de MasterChef Celebrity no tuvo piedad con la participante, quien está entre las mejores cinco del certamen. Santiago del Moro, sin filtros contra Cande Vetrano.

La actriz Candela Vetrano es una de las revelaciones de MasterChef Celebrity. De hecho, en la gala del martes tuvo uno de los platos más destacados al realizar una pizza con coco. Sin embargo, en el momento de la degustación, la cocinera lanzó un comentario que generó risas en Santiago del Moro y una posterior declaración que la dejó en ridículo.

Probando su propia pizza junto a Donato de Santis, Cande Vetrano intentó ejercer presión en el chef italiano argumentando que el sabor de su preparación era mejor si se compartía con otra persona. "Tiene otro sabor compartiendo, eh", exclamó la ex Casi Ángeles, que luego no pudo contener su risa y allí le dio paso a la palabra de Santiago del Moro.

"¡Qué boludez, qué tendrá que ver!", expresó del Moro en complicidad con Germán Martitegui, quien calificó a Cande Vetrano como una "chupamedias, tipo, mal". Por fortuna para la actriz, su pizza fue una de las mejores de la noche aunque no le alcanzó para ganar la medalla de oro. La misma fue para Sol Pérez, quien también se quedó con la insignia del día lunes y se perfila como posible semifinalista de MasterChef Celebrity.

Grave acusación contra Martitegui en MasterChef: "Era agresivo"

MasterChef Celebrity es, sin dudas, el programa más exitoso de la televisión argentina y el que más rating viene logrando desde hace más de un año. Pese a que los participantes se desenvuelven en un buen clima, en el que hay pocos momentos escandalosos, una fuerte denuncia ha caído sobre Germán Martitegui, uno de los miembros del jurado. Se trata de Rocío Marengo, quien lanzó un picante testimonio sobre el chef.

En una entrevista que le concedió a Implacables, Marengo dejó en claro que la pasó mal durante su participación en la primera temporada de MasterChef: "Sufrí un montón, no me gustó, no la pasé bien. Lamento mucho haber tenido que pasar todo por eso. De hecho, por eso elegí ni ir a la final, porque fue un lugar donde yo no estuve cómoda".