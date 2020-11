MasterChef: el homenaje del Mono de Kapanga a Ricardo Fort

MasterChef Celebrity sigue siendo el programa con más rating de la televisión argentina. El desafío de cocina para famosos es el gran éxito de Telefe. Y uno de los participantes más queridos por los televidentes, sin dudas, es el Mono de Kapanga, quien fue uno de los primeros en quedar eliminados del certamen. En la edición del último lunes, y para la sorpresa de mucha gente, el cantante le brindó un homenaje a Ricardo Fort, fallecido el 25 de noviembre de 2013.

La gala de anoche en MasterChef de ninguna manera fue una más. Es que aquellos famosos que fueron eliminados hasta el momento tuvieron la oportunidad de desempeñarse en una nueva prueba para volver a formar parte del programa. El Mono de Kapanga, uno de los preferidos por el público, debió competir con Boy Olmi, Patricia Sosa, Iliana Calabró, Rocío Marengo, Roberto Moldavsky y Nacho Sureda en un repechaje.

Pese a que la novedad del desafío tuvo a Calabró como ganadora, las miradas del público estuvieron puestas en el gesto que Martín Fabio -líder de la banda musical "Kapanga"- hacia Ricardo Fort. De hecho, su accionar desató una ola de memes y reacciones que se hicieron virales en las redes sociales.

El homenaje del Mono de Kapanga a Ricardo Fort en MasterChef Celebrity:

Martín Fabio, más conocido como "El Mono de Kapanga", sorprendió a todo MasterChef con un gesto hacia Ricardo Fort, fallecido hace casi 7 años. El cantante llevó una gorra y unas medias con la cara del reconocido empresario y actor que lamentablemente murió de manera inesperada. Como consecuencia, los fanáticos del reality de Telefe reaccionaron en las redes sociales y, sobre todo, en Twitter.

La causa de la muerte de Ricardo Fort sorprendió a todo el país:

Durante varios años, Ricardo Fort sufrió dolores insoportables en su cuerpo. Incluso, y de acuerdo a lo que había comentado el propio actor, no había un medicamento que pudiera quitarle las molestias que sufría. El 13 de noviembre, poco antes de que se produjera su deceso, regresó de Miami en avión y le brindó una entrevista a A24, donde reveló: "La rodilla quedó mal operada y ahora vamos a hacer una junta médica para ver qué se puede hacer porque eso me trae problemas en la columna y tengo el cuello rectificado. Hay médicos que me arruinaron la vida". Días después, más precisamente el 25 del mismo mes, falleció a los 45 años.

La causa de la muerte de Fort estuvo investigada porque denunciaron mala praxis. Sin embargo, y de acuerdo a una investigación que elaboró la Justicia, el reporte médico arrojó que su fallecimiento "fue de manera súbita y a raíz de una obstrucción coronaria que determinó la génesis de una arritmia".