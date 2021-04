MasterChef Celebrity: "El Loco" Montenegro no aguantó las gastadas de Alex Caniggia y lo destrozó El ex basquetbolista argentino no pudo contener su bronca y explotó contra la decisión del jurado que salvó a Alex Caniggia. De este modo, Hernán Montenegro irá a la gala de eliminación del próximo domingo en MasterChef Celebrity.

02 de abril, 2021 | 12.04 El ex basquetbolista argentino no pudo contener su bronca. En MasterChef Celebrity la competencia está al rojo vivo y en la última gala del jueves fue Alex Caniggia quien se salvó de ir al domingo de eliminación. Su plato fue el mejor de la noche, superando por poco al realizado por Hernán Montenegro. Y es justamente "El Loco" quien no pudo aguantar las gastadas de "El Emperador" y explotó de bronca frente a cámara. Mauricio Macri y la Argentina sin piloto "Jodeme, macho. Hice un plato elaborado y me gana un pendejo, me entendés, con un sanguchito de mierda. Con una carnecita ahí adentro", exclamó el ex basquetbolista argentino, quien realizó una elaboración "a la portuguesa" y se vio sublevado por un sándwich de bola de lomo mechado con frutas y verduras tropicales. En tanto, Alex Caniggia festejó su triunfo en la cara de "El Loco" y subió al balcón con un gesto desafiante hacia el resto de sus compañeros. MÁS INFO Masterchef Celebrity El picante comentario de Alex Caniggia en MasterChef: "Me excita" "Sí, tomá, papá. ¡Tomá!", le dijo Caniggia a Montenegro instantes después de ser proclamado con el mejor plato de la noche. En el momento, "El Loco" prefirió sonreír y ser políticamente correcto, pero la bronca fue por dentro y luego estalló frente a la cámara que lo entrevistó tras su derrota. De este modo, Montenegro estará en el domingo de eliminación y todo hace indicar que tendrá que pasar pruebas difíciles para llegar a la próxima instancia de MasterChef Celebrity. De todos modos, su nivel en las últimas galas ha denotado un crecimiento marcado que podría pesar a la hora de mostrar sus dotes en la cocina y así evitar ser el sexto eliminado. Quién se va de MasterChef Celebrity 2: filtran el nombre del próximo eliminado Al igual que ocurrió en la primera temporada, MasterChef Celebrity 2 es un verdadero éxito en la pantalla de Telefe. El reality de cocina, que reúne a varios famosos, ha logrado captar la atención de miles de televidentes, quienes ya se debaten quién se va del programa en la gala del próximo domingo. Curiosamente, se filtró el nombre del protagonista que quedará eliminado. Hasta el momento, los participantes que quedaron fuera de MasterChef 2 son Mariano Dalla Líbera, Cae, Juanse, Flavia Palmiero y Sol Pérez. Esta última se despidió de la competencia tras haber tenido una floja actuación en la última gala. Por lo tanto, los que siguen en carrera -al menos por esta semana- son Fernando Carlos, Andrea Rincón, Georgina Barbarossa, Alexander Caniggia, Hernán "El Loco" Montenegro, Dani "La Chepi", Candela Vetrano, Gastón Dalmau, Daniel Aráoz y María O'Donnell. Pero, ¿quién se va de MasterChef este domingo? De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, en las redes sociales tomó fuerza el rumor de que el próximo eliminado será Fernando Carlos, uno de los famosos que se ha metido en el corazón de varios fanáticos y fanáticas del programa. TWITTER

