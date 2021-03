En una nueva semana de MasterChef Celebrity, los participantes se quedaron con los pelos de punta ante un desafío más que complicado ya que tenían que elaborar cheesecake, torta de frutas con crema pastelera, mousse de chocolate y crème brûlée, repartidos al azar entre los concursantes, pero con un ingrediente en especial. Cuando abrieron la caja sorpresa, notaron que había un mate y un termo por lo que el jurado les planteó preparar un acompañamiento para dicha bebida con un ingrediente particular: yerba. Por supuesto, la crisis no tardó en aparecer y el estrés se hizo presente en el estudio de Telefé.

La semana pasada, la actriz Claudia Fontán fue galardonada con la medalla plateada que le garantizaba un beneficio único que la salvaría del riesgo entre los demás participantes. Por eso, esta vez, ella pudo hacer uso de su reconocimiento para quedarse con la receta de algún compañero ya que a ella le había tocado en el sorteo la elaboración de un cheese cake que, según su preparación, era el más difícil de llevar a cabo con yerba mate. Pero al ver la angustia en los rostros de sus compañeros, tomó una decisión.

"El cheese cake es la receta más difícil que hay, pero no se la voy a dar a otro. Me la banco", expresó La Gunda y se llevó los aplausos de sus compañeros, pero fiel a su rol Santiago Del Moro insistió, aunque no hubo caso. "Por hoy, me la banco. La próxima...", insistió la actriz que es una de las favoritas del jurado de expertos integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

Al momento de presentar su receta ante el jurado de expertos, Claudia Fontán recibió varios elogios por parte de los chefs, pero la crítica radicó en que no se sentía el sabor de la yerba mate y no tuvo el mejor final. Sus compañeros de desafío que fueron Georgina Barbarrosa, Gastón Dalmau, Daniel Aráoz, Flavia Palmiero, Andrea Rincón, María O'Donnell y Claudia Fontán.

Daniel Aráoz y María O'Donnell fueron los dueños de los platos "menos peores" de la jornada y Gastón Dalmau subió directamente al balcón, mientras que Flavia Palmiero, Georgina Barbarrosa, Claudia Fontán y Andrea Rincón se tuvieron que llevar el delantal gris para participar el próximo jueves, llamado de última chance, para salvarse de la gala de eliminación.