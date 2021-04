Sigue todo prendido fuego entre el hijo del "Pájaro" y el exfutbolista.

La disputa mediática continúa entre Mariano Dalla Libera y Alexander Caniggia luego de que ambos hayan compartido el programa Masterchef Celebrity 2 en Telefe. Todo comenzó cuando el exfutbolista acusó al jurado de tener cierto favoritismo por el cantante, quien más tarde lo trató de "fracasado". Entonces, ahora, "el Loco" le respondió duramente durante una entrevista virtual con Mitre Live: "Ya nos vamos a cruzar...".

El hijo del "Pájaro" se había burlado de él al afirmar en su perfil oficial de Twitter que "en Masterchef fuiste el primer eliminado, jugando al fútbol no jugaste en ningún lado. Aprendé a mirarte vos primero, pelado. ¡En lo que hagas siempre serás un fracasado!".

Entonces, no tardó en llegar la reacción de Dalla Libera, que igualmente aclaró primero que "me divertí con el resto de los participantes, aunque me dieron con un caño". Ya puntualmente como contestación, manifestó que "yo le hice una distinción al jurado, en ningún momento a ´Alex´ Caniggia". El exdeportista sostuvo que "es lo mismo que me agarre con mi hijo, es imposible. Yo le quise decir algo al jurado que se interpretó mal y ya fue, vamos para adelante y a otra cosa mariposa". "Es como hacerle una crítica a un árbitro. Era para ellos, pero no para los participantes", continuó.

"Lo más lindo que tiene eso son los participantes, hay muy buena onda entre todos. Obvio que me enteré de lo que dijo. Quiero creer que no lo hizo él, lo hizo quien le maneja la cuenta o su representante (Fabián Esperón)", profundizó el exjugador de River, Racing, Huracán, Estudiantes de La Plata, Temperley y Newell´s, entre otros.

"Yo no tengo una relación que me muera por estas cosas, no vivo de las redes ni de los medios. Tengo una vida afuera de todo eso. Sí me dolió, no digo que no", reconoció, aunque aclaró que "di una vuelta de hoja, como todo lo que supero en mi vida. No importa, olvidate".

"A mí lo que más me molesta son los que están alrededor y sufren. Yo ya la viví cuando jugaba e iba a otro país. Uno está curtido de estas cosas. No hablé con él en privado, ya nos vamos a cruzar algún día cuando vaya a Buenos Aires, no creo que haya sido él", completó Dalla Libera.

Quiénes siguen en Masterchef Celebrity 2 en Argentina

Los que continúan en carrera rumbo a la final son precisamente "Alex" Caniggia, "Dani La Chepi" (Daniela Viaggiamari), Candela Vetrano, María O´Donnell, Georgina Barbarrosa, Claudia Fontán, Gastón Dalmau y Andrea Rincón.

Por otra parte, los eliminados en este envío fueron Dalla Libera, Fernando Carlos, Hernán "Loco" Montenegro, María Sol Pérez, Daniel Aráoz, Flavia Palmiero y "Juanse" (Juan Sebastián Gutiérrez).