Picante cruce entre uno de los jurados más exigentes del certamen y la actriz.

Sobre la mesa del jurado de MasterChef Celebrity se encontraba la crème brûlée que había realizado el participante Gastón Dalmau. Sin embargo, otra de las concursantes que debió hacer la misma receta fue Flavia Palmiero y, al momento de tener que oír la devolución al ex actor de Casi Ángeles, optó por hablar con Georgina Barbarossa. Este acto fue advertido por uno de los jurados más exigentes: Germán Martitegui.

Mientras uno de los integrantes del comité culinario le explicaba detalles a mejorar a Dalmau, bastó sólo con levantar la mirada para saber que Palmiero estaba "en otra cosa". En ese momento, Martitegui exclamó: "Flavia, ¿está distraída?”. Por su parte, la cocinera se mostró sorprendida y no supo qué contestar: sabía que estaba desoyendo al chef.

“Sí señor, ¿Cómo? Estaba charlando con mi compañera”, atinó a responder Palmiero. Por su parte, Martitegui la fulminó con una respuesta contundente: "Debería prestar más atención”. Pese a que intentó tomar apuntes luego, y asegurarle que lo escucharía, el jurado cerró la discusión en forma terminante: "No, ahora ya está”.

Flavia Palmiero fue una de las protagonistas que se ganó un delantal gris para ir al jueves de última chance, mientras que Gastón Dalmau (ese al que la actriz le desoyó la devolución del jurado) subió al balcón con lo justo y competirá este miércoles por las medallas doradas y plateadas. La competencia de MasterChef Celebrity está cada semana más intensa y así lo hacen saber sus protagonistas.

MasterChef Celebrity: el buen gesto de Claudia Fontán que terminó perjudicándola

En una nueva semana de MasterChef Celebrity, los participantes se quedaron con los pelos de punta ante un desafío más que complicado ya que tenían que elaborar cheesecake, torta de frutas con crema pastelera, mousse de chocolate y crème brûlée, repartidos al azar entre los concursantes, pero con un ingrediente en especial. Cuando abrieron la caja sorpresa, notaron que había un mate y un termo por lo que el jurado les planteó preparar un acompañamiento para dicha bebida con un ingrediente particular: yerba. Por supuesto, la crisis no tardó en aparecer y el estrés se hizo presente en el estudio de Telefé.

La semana pasada, la actriz Claudia Fontán fue galardonada con la medalla plateada que le garantizaba un beneficio único que la salvaría del riesgo entre los demás participantes. Por eso, esta vez, ella pudo hacer uso de su reconocimiento para quedarse con la receta de algún compañero ya que a ella le había tocado en el sorteo la elaboración de un cheese cake que, según su preparación, era el más difícil de llevar a cabo con yerba mate. Pero al ver la angustia en los rostros de sus compañeros, tomó una decisión.

"El cheese cake es la receta más difícil que hay, pero no se la voy a dar a otro. Me la banco", expresó La Gunda y se llevó los aplausos de sus compañeros, pero fiel a su rol Santiago Del Moro insistió, aunque no hubo caso.