La instagramer aseguró que varios de los concursantes de MasterChef Celebrity 2 no disfrutan cocinar

MasterChef Celebrity 2 es un tópico imposible de esquivar cuando se habla de televisión en estos tiempos. El tremendo éxito que tuvo el certamen de cocina en su primera temporada el año pasado y el que aún hoy ostenta en su segundo edición lo hacen un motivo de charla constante. Y más si la invitada es Belu Lucius, que cosechó una gran popularidad durante su participación en la competición el año pasado. "Están todos buscando un personaje", aseguró la influencer sobre los participantes de la actual edición.

En charla con Por si las moscas, el programa que se emite por La Once Diez, Belu Lucius compartió algunas de sus sensaciones sobre los competidores de la presente temporada del certamen gastronómico más importante de la televisión. "Nosotros cuando llegamos no sabíamos cómo funcionaba. Los que están ahora saben lo que tienen que buscar", aseguró la influencer.

En ese sentido, Lucius aseguró que los participantes actuales, a diferencia de los de la primera temporada, "están todos buscando un personaje". La influencer reflexionó que "no es fácil ser fiel a lo que uno es y bancarse la parada". También deslizó que algunos de los competidores no disfrutan de estar frente a las hornallas más famosas de la TV: "Creo que muchos de los que están ahora no les gusta cocinar. Ellos mismos lo dicen".

De todos modos, Lucius reconoció que "no es fácil cocinar con ese stress, estás microfoneado desde que entras hasta que te vas, mil cámaras enfocándote en todo momento y todo un país juzgándote por lo que cocinás". "Aparte que lo tienen que probar los tres paladares más exquisitos de Argentina", agregó la divertida influencer.

La nueva panelista de Cortá por Lozano además confió que extraña la cocina de MasterChef, aunque sabía que se trataba de una propuesta laboral circunstancial. En parte, cree que por eso lo disfrutó tanto. "Extraño la cocina, los apuros, el estrés", sumó Lucius, que fue uno de los seis finalistas de la primera temporada de la competencia.

Claro que la instagramer también dio sus candidatos y preferidos de la presente temporada: "Cande Vetrano me gusta las ideas que tiene para la gastronomía. El Loco Montenegro también". Otro competidor al que ve bien es a Alex Caniggia, del que opinó que es "prolijo y siempre tiene sus platos en tiempo y forma". Y en cuanto a quién podría llegar a la final también sumó a su participante favorito: "En la final me tiro con La Gunda (Fontán)".