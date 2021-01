La primera temporada de MasterChef Celebrity fue un éxito absoluto, alcanzando niveles muy altos de rating y consolidándose como el programa más visto de la Argentina en 2020. Por eso mismo, los productores tomaron nota al respecto y determinaron que en 2021 habrá una segunda edición, que contará con nuevos nombres de famosos. En las últimas horas, Soledad Silveyra filtró por error el nombre de un famoso que estará: se trata de Osvaldo Laport.

En una entrevista que le concedió a Flor de Equipo, ciclo conducido por Florencia Peña, Solita fue consultada por los galanes del espectáculo con los que estuvo. En la lista estaba justamente Laport, actor que además fue su compañero de trabajo en diferentes proyectos.

Inmediatamente después, Silveyra expresó: "Ahí está Osvaldo, que va a estar en Masterchef, me dijeron". Luego de que Peña, Marcelo Polino y otros panelistas integrantes del programa reaccionaran con un poco de vergüenza e incomodidad, la actriz manifestó: "¡Ay! ¿No se podía decir?".

Luego del fallido que intentó ser tapado por los miembros del programa, Solita relató el duro momento de salud que le tocó vivir hace un tiempo: "Me hicieron una resonancia de cerebro y enseguida supieron que había tenido un ACV. Después me hicieron un cateterismo pasa saber si tenía que destaparme la carótida, pero finalmente decidieron que no. Ahora estoy medicada de por vida. Estoy bien, pero son heridas que van a quedar en el cuerpo".

Quiénes son los participantes confirmados para MasterChef Celebrity 2:

Hasta el momento, y de acuerdo a lo que se conoció, los participantes confirmados son Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, Juanse, Andrea Rincón, Gastón Dalmau, Dani La Chepi, Candela Vetrano y Cae. En tanto que son muy firmes los rumores sobre la incorporación de Sol Pérez, Brian Sarmiento, Claudia Fontán y Georgina Barbarossa.

Por otra parte, y según la información brindada por el periodista Pablo Montagna en Radio Rivadavia, la conductora María O'Donnell fue una de las personalidades convocadas por Boxfish, productora a cargo de MasterChef Celebrity y El Gran Premio de la Cocina, entre otros ciclos.

Tal y como ocurrió en la primera edición de MasterChef, los miembros del jurado de la segunda temporada serán Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular.