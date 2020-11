MasterChef Celebrity continúa siendo el programa más visto de la televisión argentina. Y mucho tiene que ver Claudio El Turco García, quien en cada gala sorprende con una nueva idea o un momento gracioso para los espectadores que están del otro lado de la pantalla. En este caso, el ex futbolista de la Selección Argentina fue noticia porque decidió ponerle un apodo a Dolli Irigoyen, miembro del jurado que reemplaza a Germán Martitegui y también está conformado por Damián Betular y Donato de Santis.

El desafío del programa del último domingo, que terminó con Rocío Marengo como eliminada del certamen, fue muy complicado, ya que los famosos debieron someterse a diferentes platos de comida con la papa, verdura que se puede cocinar de muchísimas formas y que sin dudas es muy sabrosa. Curiosamente, y por primera vez, El Turco superó una prueba y obtuvo una medalla de oro a modo de reconocimiento.

Antes de ser condecorado, el exjugador de 57 años mantuvo un diálogo con Dolli Irigoyen, quien evaluó su plato de chips and dip. Antes de probarlo, García la sorprendió con un curioso apodo: "Ahí vino Bilardo". La chef le respondió inmediatamente: "Me encanta que me digas eso". Y luego, el participante aclaró: "Le digo 'Bilardo', pero no faltándole el respeto, al contrario. Es muy disciplinada, muy recta".

Luego, se produjo el momento en el que Dolli tuvo que evaluar el plato de papas. El Turco intentó convencerla contándole qué tenía cada salsa y expresó: "Esa la hice de queso blanco, le puse cebollita de verdeo, guacamole, ajo y eneldo. Y agregó: "Dolli Irigoyen me da temor, pero sé que me quiere, ja".

El Turco García tuvo a Carlos Bilardo como DT en la Selección Argentina

Tras la medalla de oro que obtuvo el Turco García, el exfutbolista recibió consejos por parte de Dolli Irigoyen y los miembros del jurado de MasterChef Celebrity:

Dolli Irigoyen: "Turco, ¿vos ya venís con alguna idea?"

Turco García: "Iba a hervir cuatro, cinco papas con la piel y después hacerle un hueco y rellenarla con carne y alguna salsa más".

Dolli Irigoyen: "Si hacés una salsa de carne, ponele un puntín de canela a la carne"

Damián Betular: "¿Cómo te llevás con la salsa bolognesa? Ponele aceite, ponerle ajo, cebolla, hay gente que le pone zanahoria rallada, se le incorpora tomate. La bolognesa lleva tiempo de cocción así que tenés que correr al principio"

Dolli Irigoyen: "El refrito, antes de poner la carne, es muy importante. Y jugate con un poco de comino también".

Turco García: "Ahí está. Gracias"

Damián Betular: "Éxitos".

Turco García: "Muy bien, porque aquel (NdeR: por Santiago del Moro) desea suerte. Y suerte desean los mediocres".