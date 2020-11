El hito futbolístico del Turco García en honor a quienes combatieron en la Guerra de Malvinas.

Papelitos de colores, himnos populares y comidas típicas de cancha; así fue el clima que se respiró en la última edición de "MasterChef Celelbrity". Los famosos tuvieron que recrear comidas que se venden en los estadios de todo el mundo. Y fue el "Rolfi" Montenegro quien se dio el lujo de asignar los respectivos platos, divididos por países, causando una linda sorpresa al "Turco" García. En medio del reencuentro, el invitado le pidió a su amigo que contase su emotivo homenaje a los combatientes de la Guerra de Malvinas. "Fue lo más importante que hice en la vida", expresó el "Turco".

"Tengo una que es histórica para el Turco, la de Inglaterra. Los chefs no saben de tu historia en Wembley, y es bueno que sepan que hiciste un gol de cabeza en un estadio tan importante", afirmó el "Rolfi", invitando a que el competido compartiese la anécdota. Agradeciendo el espacio y muy emocionado por lo que se venía, el "Turco" revivió lo que sintió en ese momento.

En 1991, el "Turco" jugaba en la Selección Nacional de Alfio "Coco" Basile y tuvo que enfrentarse a Inglaterra, en un amistoso que se llevó a cabo en el histórico estadio de Wembley. Vistiendo la camiseta número 7, Claudio "El Turco" García pudo meter un gol histórico de cabeza que quedó grabado en su memoria como uno de los momentos más especiales de su vida.

"Haber hecho ese gol en Wembley después del conflicto de Malvinas, para mí va a quedar para toda la vida. Lo tomé como un agradecimiento a los excombatientes de Malvinas. Lo disfruté muchísimo", compartió, entre lagrimas. Y ante la pregunta de Santiago del Moro sobre cuánta gente había esa tarde en la cancha (en un estadio que tiene la capacidad de 90 mil personas), agregó: "No sé cuánta gente había, pero yo por las dudas puteé a todos. No me importaba nada. Hacer el gol ese fue lo más importante que me pasó en la vida, no lo cambio por nada".

Tras la anécdota, el Rolfi le asignó a su compañero el país Brasil. De esta manera, el ex delantero de Racing tuvo que reproducir unas Coixinhas de frango; algo así como croquetas de pollo ."Las veces que fui a Brasil fue como jugador, no como espectador. Así que no sabía que se comía eso en las canchas", comentó, desconcertado. Y el resultado no fue el esperado por el jurado, por lo que nuevamente deberá cocinar con el delantal negro en la gala de eliminación del domingo.