Flor de la V recibió la peor noticia en América TV: "El medio es así"

Flor de la V sería desvinculada de Intrusos.

Florencia de la V es una figura con casi treinta años de trayectoria en el espectáculo argentino, con trabajos en teatro y televisión. En esta industria, en los últimos años estuvo al frente de Intrusos y recientemente habría recibido una dura noticia en relación a ese trabajo.

Después de dos años al frente del programa fundado por Jorge Rial a principios de los 2000, la celebridad habría sido desvinculada del ciclo según varios periodistas que se expresaron al respecto. Tomás Dente y Santiago Llull fueron quienes revelaron el motivo por el que De la V sería removida de Intrusos.

"Adrián Pallares y Rodrigo Lussich desembarcarían nuevamente en Intrusos, con una propuesta que, tanto en términos económicos como de visibilidad en pantalla, habría superado la que tenían en Canal Trece", explicaron los mencionados comunicadores en El Impertinente. Y sumaron: "Creo que no es nada personal lo de Florencia, sino que la nueva cabeza de América ya tenía otra persona pensada para ese lugar. No es que Florencia no haya sabido desplegar su talento, el medio es así. También algunos de los panelistas quedarían desafectados, hay que ver cuáles".

Al mismo tiempo, el periodista Leo Arias informó: "¿Saben a quién llamaron antes? A Jorge Rial. Esto fue cuando asumió (Juan Cruz) Ávila. Hubo un llamado concreto para que el conductor vuelva a su nave insignia con motivo de los 25 años de Intrusos. En el combo también estaba que pueda dar sugerencias en cuanto al armado de la programación".

La despedida de Gonzalo Vázquez de Intrusos

"Hoy es mi último día acá en América y en Intrusos, que es mi familia, hace siete años que estoy acá, pero los ciclos se cumplen. Solo tengo palabras de agradecimiento para ustedes, para el canal y la producción, y para vos, Flor, que fuiste muy generosa conmigo. Realmente los quiero mucho y estoy convencido de que nada termina ni se pierde, sino que se transforma. Así que seguramente nos estemos viendo muy pronto", comentó el periodista en su descargo. Y cerró: "Gracias por haber confiado tanto en mí. Estas fueron mis últimas horas en el lugar que me dio la oportunidad de crecer y formarme. Acá dejo mucho. También me llevo un montón. Gran parte de lo que soy se lo debo a este sitio. A esta familia. Llegó el momento de despegar. De 'irse a vivir solo'. De poner un punto, quien sabe si a parte o seguido".

Guido Kaczka le negó un móvil a Marcela Tauro y quedó expuesto en Intrusos

En una entrevista dada a Intrusos, el conductor de Los 8 escalones del millón reveló una insólita estrategia de la periodista para conseguir que le diera el móvil en América TV. “Hoy te tenemos acá, cumpliste con la gran promesa que le hiciste a Marcela”, le dijo el cronista al conductor de Los 8 Escalones del Millón y la panelista agregó: “Cumplió… ¿puedo contar lo que pasó hoy?”.

“Yo hago la radio primero con Santiago del Moro de 8 a 10 hs. y de 10 a 12 hs. con Guido Kaczka, los número uno; a Guido le había pedido un móvil”, comenzó relatando Marcela Tauro, y continuó: “Como este hombre tiene tanto trabajo, tanta cosa, más una familia con cuatro hijos, más hace terapia cuatro veces por semana, me dice ‘Marce no voy a poder darte el móvil’”.