El conductor de La peña de Morfi, Gerardo Rozín, reveló en vivo una interna que se generó entre su programa y MasterChef Celebrity Argentina por algunas declaraciones que se hicieron el fin de semana anterior.

En el maratónico programa del periodista se comentan cada semana los acontecimientos del concurso de cocina con la presencia del embajador del ciclo, Marcelo Polino. Allí suelen darse algunos indicios de cómo será la eliminación del domingo, pero esta vez la producción de MasterChef Celebrity consideró que hablaron un poco de más.

Así lo hizo público Rozín en la edición de Morfi del último fin de semana. Aprovechando la participación de Polino, apuntó: “Vamos a contar una interna nuestra -explicó el conductor-, tuvimos un bolonqui con el canal el domingo pasado, porque quien perdió fue Rocío Marengo y, parece que de nuestra conversación, se desprendía que eso iba a suceder".

En seguida el conductor se deslindó de responsabilidades y aseguró que no conocía el resultado del programa. “¡Pero yo no lo sabía! ¡A mí no se me puede escapar algo que no sé! Yo vengo a propósito sin saber, para no meter la pata y poder preguntar tranquilo”, afirmó.

En su defensa también salió Polino, que también quiso quitarse la responsabilidad. “Yo me encontré con el señor MasterChef y le llevé el tape, y chequeando lo que dije, mi dato fue que el público iba a estar de acuerdo con el jurado con quien se iba. Esa fue mi pista”, sostuvo.

Un nuevo eliminado en MasterChef Celebrity Argentina

MasterChef Celebrity Argentina se acerca cada vez más a la definición del campeón o la campeona del primer concurso de famosos en el país. Ahora sólo quedan ocho participantes en juego, luego de la eliminación de uno de los que siempre estuvo complicado con sus platos.

Se trata de Fede Bal, que no pudo superar una prueba de réplica y mostró toda su desazón desde el comienzo del programa. Para colmo, los jurados fueron implacables con él, como durante todo el ciclo y no le perdonaron nada.

El actor tuvo una noche desastrosa: Primero se peleó con Germán Martitegui y no aceptó su ayuda, luego sufrió un corte en su mano que le quitó varios minutos de trabajo y cuando regresó no recordaba qué debía llevar el plato.

El mano a mano final fue entre Fede y el "Mono" de Kapanga, a quien los jurados le resaltaron la capacidad de adaptarse a la situación pero le remarcaron que el plato estaba lejos de lo esperado. Muy sentido, el cantante señaló en el back: “Dentro mío pienso que me estoy convirtiendo en el verdugo de mis amigos”. “Te quiero un montón, sos un pibe bárbaro. Vos ya le ganaste a la vida”, le dijo a Bal en el estudio.

Luego de recibir la palabra de cada uno de los jurados, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal se despidió: “Toda mi vida me voy a acordar de estos meses por las risas, es muy loco trabajar en algo que sos fan, creo que es la primera vez que me pasa. Ahora me voy a comer unos pochoclos y ver Masterchef hasta la final”