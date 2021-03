Luego de una semana en la que se consagró con la medalla dorada en MasterChef Celebrity, Alex Caniggia empezó la nueva ronda del reality de cocina de Telefé con un beneficio y en una gala en la que los participantes debían preparar comida china, pudo acceder a una de las recetas del chef Walter Lui, especialista en cocina oriental. El hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis no tuvo una buena noche en MasterChef y quedó entre los peores platos de la velada.

Mientras preparaba su filete de abadejo con salsa agridulce, el mediático recibió un llamado de atención por parte de su compañera, Dani La Chepi, quien en diálogo con Santiago Del Moro reveló cuál es el peor defecto del hijo de Mariana Nannis.

Alex Caniggia reveló que quiere ser presidente

“Es puro personaje, muy dulce, muy buen pibe. ¿Una crítica? Tiene que llegar más puntual, aprender a respetar un poquito más a sus compañeros”, dijo la influencer. Y Caniggia no solo se mostró en desacuerdo, sino que reveló qué quiere ser en el futuro: “Soy un hombre serio, no tengo defectos. Quiero ser presidente de mi Nación”.

Las declaraciones de "El emperador" rápidamente revolucionaron las redes y provocaron una ola de memes. Sin embargo, más allá de la aceptación del público, Alex no tuvo una buena noche. Al pasar por su isla, Damián Betular le aconsejó que probara sus preparaciones para lograr el sabor agridulce característico de la comida china, pero el joven de 28 años disparó: "Es que yo no pruebo nada. Yo hago y tiro mi magia”. Y destacó que lo importante para él es que su plato "esté gourmet y cheto", pero su actitud le terminó jugando en contra, ya que presentó una salsa que no estaba a la altura de los platos que había presentado anteriormente en la competencia.

“Es como un postrecito para mis hijos. Ya estamos en la semana cuatro, tenés que aprender los nombres del pescado y a contar los ingredientes que usaste”, señaló Germán Martitegui. Y como Walter Lui coincidió con su colega, al hermano mellizo de Charlotte no le quedó otra alternativa más que admitir su error. "Está re pedorro esta vez", acotó sobre su plato y reveló que suele comer comidas muy simples, como carne, pollo, pastas y tacos mexicanos.

Finalmente, el participante recibió el delantal gris y deberá competir en el "Jueves de última chance" para no llegar a la próxima gala de eliminación. En su misma situación quedaron Candela Vetrano y Sol Pérez. Mientras que Hernán "El Loco" Montenegro, Fernando Carlos y Dani La Chepi fueron elegidos como los mejores de la noche y participarán del "Miércoles de beneficio".