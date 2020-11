Está decidida a participar del certamen, ¿el chef la escuchará?

El certamen de cocina MasterChef Celebrity es acaso uno de los más exitosos de la televisión argentina en la actualidad. Y, pensando en una segunda temporada, ya hay figuras del espectáculo que aguardan por ser llamadas. Una de ellas es La Queen de Fuerte Apache: en diálogo con El Destape, la trapera aseguró: "Me encantaría, ya te lo firmo, esto es en serio. Aunque no sepa levantar una olla, me encantaría que me llamen para la segunda temporada de MasterChef. Así de una te lo digo. ¿Sabés por qué? Porque necesitamos divertirnos, y aquí estoy yo para eso. Necesitamos diversidad en la televisión, y aquí estoy yo".

Si tuviese que elegir a uno de los integrantes del jurado para convencerlo de su convocatoria, ella no duda: le hablaría a Martitegui: "Lo llamo a Germán. Ay, qué lindo. Me encanta Germán, papi, te entrego todo. ¡Ah, re fuerte! A Germán le diría que si me llaman para MasterChef, quédense tranquilos que si quieren un show, reality y fiesta con la Queen lo van a tener. Necesitamos una drag queen en la tele. Este es el momento".

"Yo cocino. Coci-no, entendés. Esto... Me sé manejar. Ya si vos me pedís una mostaza a la langosta te digo 'bueno loca, necesito ayuda de producción'. Me manejo, si no no podría ir. Yo sé que si me llaman van a tener diversión, carisma. Tengo valor, tengo talento. Tengo todo", enfatizó la drag queen que enarbola la bandera LGBTIQ+ con el orgullo de ser libre.

Recambio de figuras: el pedido de La Queen para la televisión argentina

Para La Queen, la televisión argentina necesita un recambio generacional en forma urgente: "Amo la televisión, y necesitamos gente nueva. Necesitamos la pantalla fresca, refresquen la pantalla. No sólo MasterChef. Toda, es hora de hacer un refresh y 'hola, La Queen'".

"Yo soy de las personas que miran todos los canales de televisión porque me interesa ver qué hay. Pero sí, la gente se va a Netflix o a otras plataformas porque repiten las mismas personas todo el tiempo. Es un hartazgo visual. Deberían poner gente nueva, que no conozcamos nada de ellas. Que no tengan un escándalo y que crezcan. Obviamente no es meter cualquier persona que no entienda lo que es la tele", sentenció la cantante.

En tanto, Germán Martitegui se ha recuperado de coronavirus y aún no ha regresado al aire de MasterChef Celebrity. Su lugar está siendo ocupado por Dolli Irigoyen, quien se ha transformado en una de las protagonistas más importantes del certamen culinario con tan solo algunas semanas dentro del jurado que también integran Damián Betular y Donato de Santis.