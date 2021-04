En el cuarto mes del 2021, Mariana Fabbiani dio inicio a su nuevo programa Lo de Mariana, que se emite de lunes a viernes desde las 11.30 horas de la mañana. En el estreno, la conductora recibió la visita de Pablo Echarri, Carina Zampini y Facundo Manes. En uno de los tramos del mismo, la presentadora le hizo un comentario al actor, quien se mostró un tanto incómodo en vivo.

Mientras se encontraba cocinando con Christophe, famoso chef que tuvo experiencia en MasterChef y en Bake Off Argentina, Echarri se dirigió a la conductora, quien se encontraba observando atentamente cómo el cocinero preparaba una bondiola, y le recordó los días que trabajaron juntos en una telenovela: "Aprendí muchas cosas desde que íbamos a hacer Pijama party".

Luego, Fabbiani le respondió: "Ya vamos a contar algunas anécdotas... Fue un programa que no salió, ¡gracias a Dios!". Y tras una breve pausa, se decidió a revelar un detalle íntimo que compartieron mientras trabajaron: "Pablo estaba en Sólo para parejas y al toque me llaman para un casting en el viejo Canal 9, esos castings que hacías. Yo lo besé a Pablo".

Inmediatamente después, Echarri se dirigió a Mariano Chiade -esposo y productor de Fabbiani-, que se encontraba en el estudio de El Trece y le manifestó: "¡Eso es para vos que te creés que sos el uno!". Y finalmente, la conductora lanzó un picante comentario que sorprendió al actor: "Lo digo con todo el respeto a Nancy (Dupláa) que la amo y ella lo sabe. Por eso me siento con el permiso para decir esto: Pablo Echarri es un gran besador. Es verdad".

Una vez más, el esposo de Nancy Dupláa se dirigió a Chiade y le lanzó otro grito frente a las cámaras de TV: "¡Para vos, pibe!". Zampini, que también se encontraba observando dicha escena desde cerca, se dirigió a Echarri y le comentó: "Nosotros nunca nos besamos. Debe ser uno de los pocos actores que no besé".

Echarri, que se encontraba ayudando a Christophe con la comida, acotó: "Es posible. Nosotros compartimos sólo Mujercitas. Y después no volvimos a compartir trabajo". Finalmente, Mariana Fabbiani reaccionó al respecto: "¡Pero no puede ser que estos dos grandes actores que hicieron de todo no se hayan besado nunca!".

Pablo Echarri destruyó a Beatriz Sarlo y a Viviana Canosa

Tras los irresponsables dichos de Beatriz Sarlo por las vacunas contra el coronavirus, Pablo Echarri dialogó con C5N y manifestó: "Con la pandemia ya se pasaron todos los límites. El origen creo que está en su profundo sentimiento antiperonista. Ella se manda la cag... por discutir con Mariano Recalde (senador nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires) y enunciar algo determinado de una forma equivocada. De hecho después reconoció su equivocación”.

En cuanto al rol de Viviana Canosa como comunicadora, indicó: “Ella es una individualista al extremo. Lo que se ve es una observación del fenómeno a través de su propia realidad, esa realidad de privilegiada que de alguna manera puede acceder a un trabajo, a un oficio que genera popularidad hacia afuera. Entonces no analiza la realidad de género totalmente. A ella le va bien, no necesitó nunca de nadie, no es una víctima”.