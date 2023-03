De Gran Hermano a Hollywood: Marcos recibió el mensaje menos esperado

Una importante figura de Hollwood tiene a Marcos Ginocchio en la mira, tras su triunfo en Gran Hermano.

Marcos Ginocchio se consagró como ganador de Gran Hermano (Telefe) y no solo recibió el reconocimiento de sus familiares, amigos y colegas locales, sino que incluso Hollywood lo tiene en cuenta a partir de ahora.

El joven salteño de 22 años fue elegido por el público con el 70,83% de los votos a favor frente a Nacho Castañares, su contrincante, quien quedó en segundo puesto con el 29,17%. "El Primo" se ganó el amor de la audiencia gracias a su temperamento tranquilo y su transparencia a la hora de vincularse con los demás participantes de la casa. Sin embargo, el público argentino no fue el único que le dio reconocimiento: una figura de Hollywood también se puso en contacto con Marcos.

"Hoy es la final de GH y para nosotros es y será un gran orgullo ser parte de sus corazones. Nos sentimos enormemente emocionados por el cariño, el respeto y el amor que tienen hacia Marcos. Nada de lo que hoy sucede lo es por azar, sino por el contrario, es por todo el amor que han demostrado y por sus votaciones", escribió la familia de Ginocchio en su cuenta de Instagram. El posteo se llenó de miles de comentarios, pero uno en especial llamó la atención de sus seguidores.

Se trata de Talbot Murphy, guionista y director de cine radicado en Los Angeles. "Congratulations, Marcos!" (¡Felicitaciones, Marcos!), le escribió en la publicación. Rápidamente, sus seguidores hicieron eco del comentario y reaccionaron eufóricos ante la posibilidad de que el joven salteño sea contratado para trabajar en una película de Hollywood.

El comentario que Marcos Ginocchio recibió en su Instagram.

"Ah, bueno. 'El Primo' se nos va a Hollywood", comentó una usuaria de la plataforma. "Contrátenlo para una película de Hollywood", pidió otra persona. "Ay, cuando Marcos se entere quien lo felicitó, se muere", aseguró otra fanática del reality. Por lo pronto, habrá que esperar a que Marcos retome con su agenda y sus actividades diarias para ver cómo continúa su camino en les medios.

Quién es Julieta Illescas, la novia secreta de Marcos Ginocchio

La vida sentimental de Marcos Ginocchio fue un misterio desde que puso un pie adentro de la casa. "El Primo" había dicho que no tenía novia, pero según trascendió, está en pareja con una joven llamada Julieta Illescas, pero mantuvieron su romance en secreto para proteger su intimidad. Marisa Brel, panelista del debate, se acercó a la joven para sacarse una foto y luego compartirla en Instagram.

"Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos, porque me sorprendió verla con la mamá del 'Primo'. Me apretó fuerte la mano y me sonrió. Ahí entendí todo. Comprendí que Marcos la quiso cuidar. ¡Y lo amé más! Son hermosos los dos, estaban en familia", agregó Brey en un posteo subido a su cuenta de Instagram. Rápidamente, su publicación se viralizó y miles de usuarios acusaron a Marcos de mentiroso, mientras que otros comprendieron que la mantuvo en secreto para no exponerla.

"'El Primo' tiene novia. Acabo de ver el video cuando Valentina le da los regalos a Marcos y le dice que la pulsera se la manda JULI, automáticamente él dice que se la envió la "madrina". Hemos sido engañados", se quejó una usuaria de Twitter. Horas después, otra fanática del joven salteño descubrió algo que delató por completo a la joven: que le dio "me gusta" a varios tweets contra Julieta Poggio, de quien estaría celosa.

"Es frívola, hueca, no tiene sentido común y ahora agregamos lo de los animales ¿De verdad quieren eso para Marcos? Dejen de shippearlo, ojalá cuando salga tenga esa charla con su ex y si tienen que solucionar sus problemas, lo hagan" y "¿Para ustedes Julieta realmente es el tipo de Marcos? Siento que a él le gustan las chicas simples que le gustan los animales y que tocaron una escoba alguna vez en su vida", dicen otros de los filosos mensajes a los que la joven le dio "me gusta".

Las reacciones de los fanáticos de Marcos Ginocchio al enterarse de que tiene novia