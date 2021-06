Tinelli intentó llevar a Vicky Xipolitakis a Showmatch y le salió mal

Recientemente, la actriz confirmó que seguirá en Telefe tras rechazar la propuesta de Showmatch que, sin dudas, va de mal en peor con el rating.

Marcelo Tinelli, en su afán de mejorar las mediciones del programa que pierde semana tras semana, quiso ir por una de las figuras más destacadas de la primera temporada de Masterchef Celebrity, el programa más visto de la TV argentina. Pero recientemente, trascendió que la estrella en cuestión, la vedette Vicky Xipolitakis le dijo que no a Showmatch y que decidió quedarse en Telefe.

Hace cerca de un mes, la griega fue convocada por la producción de Tinelli para sumarse a La Academia 2021. Y si ben las negociaciones fueron largas no sólo por el interés del canal sino por los propios compromisos de Vicky, hace pocas horas se conoció que la rubia rechazó la desesperada propuesta de El Trece, según confirmó el portal Primiciasya.

A la vez, trascendió que el motivo de de Vicky fue seguir priorizando a Telefe, que le ofreció varias nuevas alternativas laborales, tras participar de la primera edición del certamen de cocina que conduce Santiago Del Moro y de Minuto para Ganar. Por esta razón, Vicky se quedará en el canal de las pelotas y no se pasará a la competencia pese a la "importante propuesta" que le hicieron para quedarse hasta el final del certamen de baile.

La vedette participó de la primera edición de Masterchef Celebrity durante el 2020 e inicios del 2021. Pese a todos los pronósticos, Vicky logró conquistar al jurado, no sólo con su simpatía sino con la mejora de su performance semana tras semana, y quedó en el quinto lugar entre los 16 convocados. Luego de su exitoso paso por el reality, la joven trabajó con Marley durante todo el verano en el programa Minuto para ganar y sin dudas se ganó a la audiencia.

Durante la segunda edición de Masterchef, Vicky volvió al estudio de Telefe y volvió a conquistar a propios y extraños dado que, además de ayudar a los participantes con sus recetas, la rubia ingresó a la cocina en un desafío que fue muy popular durante la primera temporada: la cinta transportadora, en donde no sólo viajó la vedette sino que allí los aspirantes a cocineros encontraron los ingredientes para sus recetas.

Por su parte, Tinelli no tiene descanso dado que, una vez más, apostará a la renovación total del programa durante las próximas semanas para ver si puede sumar un poroto más, dado que entre Dr. Milagro y Masterchef Celebrity no llega a los 10 puntos de rating. De hecho, Ángel de Brito contó hace unos días que se sumarán nuevos concursantes y uno de ellos podría haber sido Vicky Xipolitakis, pero prefirió no cambiar de canal.