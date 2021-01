Marcelo Polino es una de las personalidades que más se mantienen en vigencia en el mundo del espectáculo de Argentina. Sin embargo, el periodista mantiene un perfil bajo y serio, sin compartir públicamente su vida íntima.

Pero ahora, Marcela Tauro lo dejó en evidencia y contó un secreto oculto de Polino: sus fobias. Al parecer el periodista de espectáculos no puede soportar algunas cuestiones y cada vez que va a algún lugar que no sea su casa tiene que adaptarse para no sufrir molestias.

"Les voy a contar algunas de las fobias que tiene mi amigo Marcelo Polino", dijo Tauro en un video que mostraron en Cortá por Lozano y empezó: "Él no podría estar en un lugar así, como estoy yo ahora, con la naturaleza, en el sol. Ni hablar en la playa, en el mar y en la arena. Para él es horrible, ¡no soporta eso! Por ejemplo hay que acondicionarle las habitaciones, en los hoteles o departamentos a los que va, con black out oscuro. Tiene que estar todo bien oscuro, que no entre un hilo de luz. Se lleva su almohada a donde viaja y jamás lo vi con una camisa o remera de maga corta. ¿Por qué?".

En ese momento, Polino quedó completamente expuesto y tuvo que pasar a explicar cuáles eran sus fobias. En principio, habló de su necesidad de estar a oscuras: "La amo a la Tauro, un beso. Pero yo te explico una cosa: el año pasado estaba en Mar del Plata y en vez de ir a una casa, fui a un departamento y yo puse doble black out, cartulinas negras, y como no me daba abasto, pedí un colchón y lo puse (para tapar)".

Vero Lozano acotó con humor: "Sos como un vampiro". Allí, Polino pasó a contar otra de sus fobias: la naturaleza: "Sí, yo no soporto. Es más, no me gusta estar en contacto con la naturaleza. Yo tengo un parque muy grande en mi casa y es como un jardín de paz, porque está divino, pero yo te lo miro desde el ventanal".

Finalmente, el periodista dio a conocer el motivo de su particular fobia a la naturaleza, algo que para la gran mayoría de las personas puede significar un espacio de relajación y anti-estrés: "Me hace mal el sol, tengo alergia al sol".