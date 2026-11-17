Mapa de los plátanos en la Ciudad de Buenos Aires: dónde se concentran los 33.877 ejemplar

Los plátanos son el segundo tipo de árboles más plantados en la Ciudad de Buenos Aires, detrás del fresno americano. La especie supera los 33.000, con un promedio de 16 metros de altura, y es una de las grandes causantes de alergia durante la primavera.

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El Destape elaboró un mapa interactivo en base a datos de la Ciudad en el que podés conocer en qué calles y barrios se concentran los 33.887 plátanos de la Ciudad, que forman parte del 8,7% de arbolado urbano. Basado en el censo oficial porteño, el gráfico ilustra a dónde se encuentra cada ejemplar georreferenciado, con la posibilidad de filtrarlos mediante los que se encuentran en las veredas, los que están plantados en plazas o parques y, además, conocer a dónde están los de mayor altura.

Mapa de plátanos en la ciudad de Buenos Aires: qué barrios tienen más ejemplares

El barrio porteño con mayor cantidad de plátanos es Palermo, donde hay plantados 3940 árboles. En concreto, el ranking de los 10 distritos con la mayor presencia de la especie se compone de la siguiente forma:

Palermo: 3.490 ejemplares Flores: 1.578 Belgrano: 1.497 Villa Urquiza: 1.486 Villa Devoto: 1.454 Almagro: 1.240 Caballito: 1.221 Mataderos: 1.153 Villa Crespo: 1.113 Villa Del Parque: 1.025

También, el mapa permite conocer qué barrios concentra el mayor porcentaje de arbolado y dónde hay más cantidad por kilómetro cuadrado.

¿Cuáles son las calles de CABA con mayor cantidad de plátanos?

Por otro lado, el mapa permite identificar qué calles concentran la mayor cantidad de ejemplares, entre las destacadas se encuentran: