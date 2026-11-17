Por qué no se puede reemplazar a los plátanos de la Ciudad de Buenos Aires: las alternativas para combatir sus pelusas, según especialistas

Tras los días de lluvia regresó la primavera, llegaron las alergias y las miradas volvieron a apuntar a un solo lugar: los plátanos, icónicos árboles que Domingo Faustino Sarmiento trajo a la Ciudad de Buenos Aires y cuyas pelusas hoy visten las veredas. Lejos de ser una simple molestia, los especialistas señalan que cumplen un rol clave en el espacio urbano y revelan que sería “muy difícil” reemplazarlos.

{{{htmlAmp}}}

Lo cierto es que, si bien hay más de 30.000 plátanos en la ciudad porteña, solo representan alrededor del 8% del arbolado, de acuerdo al último censo de 2018. “No es correcto pensar que eliminar todos los plátanos automáticamente va a solucionar el problema de las alergias. El plátano produce polen alergénico, pero no es la única especie. Por ejemplo, el fresno también produce polen alergénico y, en CABA, es mucho más abundante: representa alrededor del 39% del arbolado lineal”, advirtió en diálogo con El Destape Mariano Ramello, biólogo especialista en bosques y humedales.

Al respecto, María Laura Abud, becaria doctoral en Aerobiología del CONICET y docente de Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Mar del Plata, explicó que reemplazarlos podría ser “una solución mágica para las alergias, pero el costo ecológico que se pagaría sería alto”.

De acuerdo a los expertos, los plátanos se adaptan bien a las condiciones urbanas y, por su gran porte, ofrecen beneficios que en la Ciudad son muchos más importantes que el impacto que puede tener su polen en parte de la población:

Reducen el efecto de la isla de calor: si bien lo hacen todos los árboles, los plátanos se caracterizan por tener una copa bastante más amplia que ofrece sombra y puede regular la temperatura. “Ayuda muchísimo, porque durante el verano tapan los rayos del sol”, explicó Abud.

Filtran la contaminación : los especialistas señalaron que sus hojas y partes de sus frutos pueden retener partículas que contaminan el aire, almacenar carbono, sostener la biodiversidad.

Son ideales para los entornos urbanos : la planta en muy poco tiempo se establece, tiene un crecimiento rápido y una supervivencia altísima. “Tiene las cuatro estaciones bien marcadas, durante invierno, por ejemplo, no tienen hojas por lo tanto, permiten que el sol llegue al piso”, apuntó Ramello.

No es una especie invasora: el plátano es un híbrido con muy baja fertilidad. Entonces, crece en cualquier lado donde cae.

Son resistentes: la especie resiste que no lo rieguen, que lo poden mal y hasta que lo planten mal. “El plátano se banca todo, para el urbanismo es muy bueno a pesar de los problemas de alergias”, apuntó Abud.

Hoja de plátano acerifolia (plátano de sombra) que logra capturar particulas del aire (Foto: Gentileza Laura Abud)

“Sacarlo definitivamente de la Ciudad es irrealizable”, consideró Ramello, al señalar que específicamente es una decisión operativa y económicamente inviable. “El impacto real que tiene en la vida de los habitantes es ínfimo al lado del gasto que tendría para la Ciudad de Buenos Aires una remoción masiva de árboles y la pérdida completa del valor de arbolado público que ofrecen, porque plantar un árbol y que vuelva a tener un valor como el que tiene el plátano en pie tomaría alrededor de 12 años”, advirtió.

El especialista profundizó en que son ejemplares longevos, algunos de más de 120 años: “Muchos de los que tenemos son árboles añosos y reemplazarlos por ejemplares jóvenes implicaría muchos años hasta recuperar una copa y una capacidad de brindar servicios ambientales equivalentes”.

Los expertos también señalan que reemplazarlos no sería una solución para las alergias, ya que las especies más habituales utilizadas en el arbolado público son los fresnos, arces y álamos, que también producen polen alergénico.

¿Hormonas para frenar su floración?: qué alternativas se podrían utilizar al no sacar los plátanos

Desde la idea de reemplazarlos por otros ejemplares, aumentar su poda y hasta utilizar hormonas para frenar su impacto en los alérgicos, los especialistas admiten que gran parte de las alternativas que se discuten son “irrealizables” o poco efectivas. El Destape le consultó a la Secretaría de Vínculo Ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, encargada del arbolado urbano, sobre la posibilidad y las opciones para combatir el problema. Sin embargo, no obtuvo respuesta por parte del Gobierno porteño.

La especialista en aerobiología admitió que una poda controlada todos los años podría ayudar a reducir sus efectos alérgenos, pero “estar podando o mutilando al árbol a cada rato para que no florezca destruye toda su estructura". Esto provoca que los árboles se terminen "debilitando" y "corren riesgo de contraer alguna patología o hasta caerse". "No sería bueno, a nivel fitosanitario sería peor”, aclaró Abud.

¿Se puede atacar su floración desde la ciencia? En Uruguay avanza en la propuesta de aplicar fitohormonas a los plátanos para que reduzcan su floración, es decir, regular el crecimiento e inhibir la formación de los frutos que producen alergia. Sin embargo, los especialistas consideran que sería difícil implementar algo similar en Argentina.

“Es una terapia que se puede hacer, pero el costo que tiene es altísimo”, advirtió Abud, al tiempo que explicó que se trata de inhibidores de la floración que deben implementarse con mucha precisión para no malgastar el recurso. “Tenés que conocer muy bien la ventana de floración de cada especie porque puede ser que 2 o 3 días se pase esa ventana y no sirva de nada lo que estás aplicando”, indicó.

Para los especialistas el costo de aplicar hormónas es "altísimo" (Foto: Gentileza Laura Abud)

Para Ramello, en cambio, las hormonas no afectarían negativamente a los árboles si se hace correctamente, pero el problema es el mismo: “Tratar alrededor de 120.000 árboles con hormonas es carísimo”. “Podría ser realizable si uno estuviera dispuesto a hacer esa inversión y tuviera los medios, es decir, mano de obra capacitada para hacerlo en momentos muy precisos”, añadió el biólogo.

No obstate, sería la forma “más sana” de manejar la cantidad de frutos que producen los plátanos sin tener que recurrir a una tala masiva, aunque lo mejor “atacar desde el punto del alergiado” y encontrar formas de prevención y asistencia para los ciudadanos que sufren alergias.

En cambio, Aubd planteó que "la opción más viable" es sincronizar los periodos de fructificación, propios de la privamera, con un hidrolavado de las calles o mayor cantidad de frecuencia de barrido. “No podarlos del todo, pero sí barrer un poco más e intentar juntas esas pelusitas marrones, los frutos, que causan la irritación en las vías respiratorias superiores, sea en la nariz o en los ojos”, concluyó la especialista.