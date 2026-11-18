Para aprovechar los helados, llega La Noche de las Heladerías. Crédito de foto: CABA

La Noche de las Heladerías 2026 se celebra este miércoles 18 de noviembre con una propuesta irresistible para los fanáticos del helado artesanal: promociones 2x1 en cientos de establecimientos de todo el país. La décima edición del evento, organizado por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), comenzará a las 19 y se extenderá hasta el cierre de cada comercio adherido. Para facilitar la búsqueda, la organización publicó un mapa interactivo y un listado con las direcciones de los locales participantes, organizados por barrios y regiones.

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Cómo consultar el mapa de La Noche de las Heladerías 2026

El mapa oficial permite encontrar las heladerías adheridas según su ubicación geográfica. A través de esta herramienta, los usuarios pueden buscar por localidad, identificar los establecimientos cercanos y consultar información como domicilios, horarios, teléfonos y redes sociales.

Además, el listado oficial de AFADHYA reúne 549 establecimientos de distintas regiones argentinas. La distribución es la siguiente:

Ciudad de Buenos Aires: 80 heladerías.

80 heladerías. Gran Buenos Aires: 119 locales.

119 locales. Provincia de Buenos Aires: 62 establecimientos.

62 establecimientos. Santa Fe: 211 heladerías.

211 heladerías. Córdoba, Entre Ríos y La Pampa: 28 locales.

28 locales. Mendoza, San Juan y San Luis: 13 establecimientos.

13 establecimientos. NOA y NEA: 18 locales.

18 locales. Patagonia: 15 heladerías.

15 heladerías. Exterior: tres establecimientos.

Es importante tener en cuenta que aparecer en el listado general no significa necesariamente que una sucursal ofrezca el 2x1. Para evitar confusiones, el documento tiene una columna específica que identifica cuáles confirmaron su participación en la promoción.

Qué heladerías tienen 2x1 en los barrios de Buenos Aires

La Noche de las Heladerías.

En la Ciudad de Buenos Aires hay establecimientos adheridos en numerosos barrios. Entre las opciones que figuran en el relevamiento se encuentran:

Almagro: Heladería Varese (avenida Rivadavia 3502), Podio (Guardia Vieja 3800) y Rimini 2006 (avenida Independencia 3825).

Heladería Varese (avenida Rivadavia 3502), Podio (Guardia Vieja 3800) y Rimini 2006 (avenida Independencia 3825). Belgrano: Cabaña Tuyú (José Hernández 2265), Cairo (Pedro I. Rivera 2584), Occo (Echeverría 1677) y Tufic (Juramento 1534).

Cabaña Tuyú (José Hernández 2265), Cairo (Pedro I. Rivera 2584), Occo (Echeverría 1677) y Tufic (Juramento 1534). Caballito: Altri (Honorio Pueyrredón 763), Ciao Gelato (Del Barco Centenera 205), Tienta (Rosario 262) y Tino (avenida Díaz Vélez 4520).

Altri (Honorio Pueyrredón 763), Ciao Gelato (Del Barco Centenera 205), Tienta (Rosario 262) y Tino (avenida Díaz Vélez 4520). Palermo: Bianca (Scalabrini Ortiz 2295), Gaviota (Beruti 3336), Occo (Dorrego 1587) y Tienta (Serrano 1478).

Bianca (Scalabrini Ortiz 2295), Gaviota (Beruti 3336), Occo (Dorrego 1587) y Tienta (Serrano 1478). Recoleta: Búffala (avenida Pueyrredón 2100), Occo (French 2695) y Tienta (Junín 1617).

Búffala (avenida Pueyrredón 2100), Occo (French 2695) y Tienta (Junín 1617). San Nicolás: Cadore (avenida Corrientes 1695), Vía Maggiore (Callao 777) y Vía Giovanni (avenida Corrientes 902, 1255 y 1583).

Cadore (avenida Corrientes 1695), Vía Maggiore (Callao 777) y Vía Giovanni (avenida Corrientes 902, 1255 y 1583). Villa Crespo: Podio (avenida Corrientes 5602) y Vía Giovanni (Malabia 294).

Podio (avenida Corrientes 5602) y Vía Giovanni (Malabia 294). Villa Devoto: Helados Gaby's (Baigorria 5284), Lekker (avenida Lope de Vega 3001) y Tienta (avenida Francisco Beiró 4449).

También hay comercios adheridos en Barracas, Flores, Floresta, Núñez, Saavedra, San Cristóbal, Villa del Parque, Mataderos, La Paternal y otros puntos de la Ciudad.

Cómo funciona el 2x1 y cuál es el nuevo sabor

La promoción principal consiste en comprar un cuarto de kilo de helado artesanal y recibir otro cuarto sin cargo adicional. El beneficio estará disponible desde las 19 hasta el cierre de cada establecimiento participante, aunque cada comercio puede establecer límites por persona y condiciones sujetas al stock.

La edición 2026 también presenta una novedad gastronómica: el Maní Split. Se trata de una combinación de crema de maní tostado, dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal, creada especialmente para la celebración.

Bajo el lema «El sabor de lo nuestro», la iniciativa busca destacar la identidad del helado artesanal argentino y el trabajo de sus maestros heladeros.

Para organizar el recorrido y conocer qué sucursales tienen efectivamente el descuento, se recomienda consultar el mapa y el listado oficial antes de salir.