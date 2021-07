Novaresio atacó a Cristina y el Turco Asís lo cruzó en vivo: "Nunca pasó eso"

Luis Novaresio intentó operar contra Cristina Kirchner y el Turco Asís lo humilló en vivo con un tajante comentario en pleno programa. Así fue el cruce entre los periodistas.

En reiteradas oportunidades, tal y como también lo han hecho diversos periodistas de los medios hegemónicos Luis Novaresio se ha encargado de llenar espacios de televisión con teorías -sin argumentos- acerca de que Cristina Kirchner y Alberto Fernández tienen una tensa relación de trabajo. Anoche, en A24, el conductor atacó a la Vicepresidenta y Jorge "El Turco" Asís lo humilló en vivo con un contundente mensaje.

En un picante ida y vuelta, "El Turco" Asís habló acerca de los candidatos que el Frente de Todos elegirá de cara a las elecciones legislativas del 2021: "Victoria Tolosa Paz primero, segundo Gollán y tercera Marcela Passos en representación de Massa". Y añadió: "El efecto sorpresa lo va a dar la Doctora (Cristina) el sábado. La gran sorpresa es que quizás se mantenga esta tríada, que me parece que es muy buena. No hay nadie que mida un poco más que otros".

Novaresio valoró la lectura de su colega y manifestó: "Es interesante esto que decís. La Doctora siempre da la sorpresa. Anuncia por Facebook a Alberto Fernández (NdeR: cuando lo confirmó como candidato a presidente para las elecciones del 2019)... y acá puede haber una sorpresa en la que diga: 'Son estos tres (candidatos)'".

Luis Novaresio y Jorge Asís debatieron en A24.

Luego, Asís desarrolló la estrategia que puede llegar a tener el Frente de Todos para las próximas elecciones: "Acá lo que hay, según mi información, un interés de no debilitar a Alberto Fernández, una acentuación de hacer creer que los candidatos en primer lugar son de él. En realidad, Victoria Tolosa Paz representa la mejor síntesis porque agrada a la Doctora, defiende bien, es prácticamente una candidata confeccionada desde la militancia, pero también desde los medios de comunicación, que es donde se formó".

El ataque de Novaresio a Cristina Kirchner que terminó con un contundente mensaje de Jorge Asís

Luis Novaresio intentó volver a instalar que Cristina Kirchner y Alberto Fernández tienen una relación tensa, algo que también se ha dicho durante una buena parte del año pasado en diversos medios hegemónicos para desestabilizar al Gobierno. El conductor, le consultó: "¿Hubo rispidez telefónica entre Cristina y el Presidente para esto o no pasó nada?"

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, juntos.

Jorge Asís: "No, no... Sinceramente no lo creo. Algunos me dicen que la cosa está mejor. Yo creo que nunca hubo un ningún problema". Asimismo, el escritor y periodista le advirtió a su compañero: "Lo que menos le puede convenir a la Doctora es debilitar a Alberto Fernández".

Por otra parte, "El Turco" Asís resaltó cuál va a ser la idea del kirchnerismo de cara a los próximos dos años de mandato: "¿Qué es lo que sí imagino? Que se prepara una configuración distinta de Gobierno. Van a haber cambios, sea o no Santiago Cafiero como jefe de Gabinete. Se imaginan algunos cambios intensos que tienen que ver con la creación, la producción, el crecimiento en un gran ministerio y la posibilidad de convocar el trabajo, de generar puestos de trabajo. Hay una especie de decisión de tomar un proyecto estructural".

"Acá lo que hace falta es crecimiento, producción, generar trabajo y empezar a resolver problemas. Es una manera de asumir que se perdió, en dos años, con un pretexto fundamental, que es la pandemia", cerró Asís, ante la siempre atenta mirada de Novaresio.