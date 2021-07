Luis Novaresio se decidió y ya tiene fecha de casamiento con Braulio: "Ojalá se pueda"

Novaresio blanqueó la idea de casarse a principios del año que viene, en una celebración en el campo. Y no le cierra la puerta a convertirse en padre.

Hace ya varios meses, el periodista Luis Novaresio había anunciado su casamiento con su pareja, el agente inmobiliario Braulio Bauab. Pero la pandemia del Covid-19 se interpuso en el medio y puso un parate en sus planes de concretar la boda. Sin embargo, el proyecto sigue en pie y el conductor adelantó, sin dar demasiadas precisiones, que la unión podría darse en marzo del año que viene.

"Estamos viendo qué pasa con la historia de la pandemia. En cuanto al casamiento, quiero fiesta. Así que será en cuanto se pueda hacer. ¡Ojalá se pueda! Creo que marzo del año que viene es una buena fecha", aseguró. También agregó detalles sobre el lugar: "Si no llueve, me gustaría en un lugar tipo campo, que se pueda seguir. ¡Pero nunca sé las fechas de lluvia! Así que cuando no llueva será". Y habló de los destinos pensados para la luna de miel: "Queremos hacer una escala en Israel para ver a Andrea, la hermana de Braulio. Yo soy de la vieja Europa, me gusta en general. Si podemos, si nos da el cuero y si nos dejan viajar será para esos lados".

Hace unos pocos meses, en una nota con Paparazzi, el periodista había dicho que quedaba en suspenso el casamiento por los motivos de la pandemia: “Nos súper queremos casar, pero con esta historia del virus se complicó. Braulio es de origen judío y para él un casamiento sin fiesta no es un casamiento. Queremos un fiestón, ya somos dos cincuentones que deseamos disfrutar. Así que va a ser con todo”. Aunque el conductor de Debo Decir no se mostró enojado por la cancelación de la celebración: "Sobrevivimos, nos vacunamos así que no hay nada para reclamar", dijo.

La paternidad, una cuenta pendiente

Hace un tiempo, Novaresio dejó una puerta abierta para la idea de convertirse en padre: “Durante años dije que jamás iba a hacer pública mi elección sexual, pero como verán cambié de opinión. También dije que tenía clausurada mi idea de ser padre, así que prefiero no decir nada y dejar que la vida nos vaya llevando”.