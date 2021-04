Quién es Cris Valdez, rival de Luis Miguel en la serie de Netflix

La serie de Luis Miguel es un completo éxito en todo el mundo. La producción de Netflix, autorizada por el propio cantante, ha captado la atención de millones de personas. Y tras el lanzamiento de la segunda temporada, las dudas de los fanáticos volvieron a surgir en las redes sociales y buscadores. ¿Quién es Cris Valdez, el rival y enemigo del "Sol de México" en la serie?

Durante el tercer episodio de la segunda entrega, los televidentes se encontraron con la primera rivalidad que Luis Miguel tuvo en su carrera como artista. Poco tiempo después de la muerte de su padre Luisito Rey, y luego de que desapareciera de los conciertos durante un buen tiempo, surgió la aparición de un cantante que también acaparó la atención de muchísima gente.

De acuerdo a lo que mostraron en la serie, su nombre es "Cris Valdéz". Aunque, en realidad, su nombre real es justamente Cristian Castro, otro artista que ha logrado reconocimiento en todo Latinoamérica. A partir de la popularidad que el cantante adquirió, Luis Miguel comenzó a sentirse un tanto opacado. Sobre todo tuvo lugar en el momento en que el hombre nacido en México lanzó "No podrás", éxito que se extendió en todo el continente y que al día de hoy sigue sonando en las radios.

A qué se debe la rivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro

Tras el estreno de "No Podrás", éxito musical de Cristian Castro, Luis Miguel quedó muy molesto, ya que dicho tema quedó en el puesto número 1 del Ranking Billboard en 1993. De hecho, su bronca con el artista era tan grande que estuvo a punto de despedir a un productor tan sólo porque había trabajado con su archirrival.

Como si fuera poco, la rivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro se extendió más allá de la música. Es que "El Sol de México" también salió con Daisy Fuentes, mujer con la que también había tenido una relación su competidor.

En una entrevista que Castro dio en 2019, en PH Podemos Hablar, se refirió a la disputa que tuvo con Luis Miguel por Daisy y advirtió: "Yo estaba saliendo con una chica. Me decepcionó un poco porque vino a meterse. Eso fue lo que nos distanció. A mí no de él, yo lo dejé meterse, porque lo quiero mucho”.

“Luis Miguel la empezó a enamorar, le empezó a hablar y ella me lo decía. Yo sentí que era un hermano, Luis Miguel, y que realmente le gustaba. Así que le dije a Daisy: 'Lo mejor es que pruebes con este chico, porque realmente es mi hermano'”, agregó.

Finalmente, el compositor de "No podrás" dejó en claro que actualmente no tiene ningún tipo de relación con "El Sol de México". "No somos amigos porque él no ha querido. Él se enamoró mucho de Daisy, pero eso no quita que haya sido una coincidencia lo que sucedió. Debe de pensar que fue algo que hice a propósito, pero no. Menos a un gran cantante que lo amo tanto", señaló.