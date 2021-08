Los trolls macristas amenazaron a Luis Majul con no mirarlo más por su trato hacia Fernando Iglesias

El conductor se sorprendió en la mañana del sábado con una campaña virtual en su contra organizada por los militantes macristas.

La interna en la oposición está que arde. No solo se manifestó en el armado de las listas, sino que en las redes sociales se generó una batalla campal donde el troll center macrista se ocupa de disciplinar a todo aquel que se sale de la línea radical que ellos manejan. Y ese fue el caso de Luis Majul, quien se ligó una campaña virtual en su contra por el cruce que tuvo en su programa con Fernando Iglesias, uno de los preferidos de los usuarios antikirchneristas.

"#MajulNoTeMiroMas" se transformó en una de las tendencias más importantes en Twitter en la mañana del sábado. Allí se podían encontrar cientos de mensajes furiosos de los militantes radicales del macrismo con amenazas explícitas a no mirar más su programa en La Nación Más, enojados porque el conductor no defendió a Fernando Iglesias luego de su comportamiento machista y agresivo hacia Florencia Peña.

Uno de los mensajes expresó: "Majul se quiso hacer el picante con @FerIglesias y quedo como lo que es. Un maleducado que interrumpe siempre a los entrevistados. Siempre pretende ser el el centro de la escena. Siempre desaprovecha a los entrevistados Sobre el final se agrega Feinman, para burlarse los 2 del diputado", dice el usuario Carlos, quien también se la agarra con Eduardo Feinmann, también presente en la entrevista. "¡Imperdonable lo que hicieron con Fernando Iglesias!", escribió otra militante.

Tenso cruce en vivo entre Majul y Feinmann contra Fernando Iglesias

Luis Majul y Eduardo Feinmann le marcaron los puntos a Fernando Iglesias y se generó un tenso momento en vivo: los periodistas de LN+ se mostraron en contra de los dichos del diputado de Juntos por el Cambio contra Florencia Peña y otras mujeres que visitaron la Quinta de Olivos.

En principio, Feinmann le preguntó a Iglesias, que estuvo de invitado en el programa +Voces (LN+), por qué había agredido únicamente a las mujeres que visitaron a Alberto Fernández. Majul interrumpió y también consultó: "¿No está arrepentido de haber hecho eso?".

Después de días de escándalo y de denuncias en su contra, Iglesias demostró que no hizo ninguna autocrítica y negó haberse arrepentido de haber agraviado tanto a Florencia Peña como a Sofía Pacchi y Úrsula Vargues.

Iglesias mantuvo su postura y, sin pedir disculpas, afirmó: "Me parece que la ironía forma parte... si yo tuviera pruebas, denunciaría. Como no tengo pruebas no denuncio". En ese momento, Majul irrumpió en la conversación y le dejó en claro: "Quiero que sepa que yo no comparto. A mí me parece mal. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, habría que evitarlas".

La actitud tanto de Feinmann como de Majul sorprendió notablemente a Iglesias, quien se manifestó en sus redes sociales sobre lo ocurrido al aire de LN+ y apuntó contra ambos periodistas: "Podría ser útil para una lección de TODO LO QUE NO HAY QUE HACER en las escuelas de periodismo".