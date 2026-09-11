Cómo lucir una camisa de encaje y no parecer una abuela: la tendencia que vuelve esta primavera 2026. Foto: Magnific

Con la llegada de la primavera, la temporada se renueva y con ella las tendencias. En este sentido, prendas que durante el invierno se ven olvidadas en el placard, cobran fuerza durante los días de llegada del calor. Un ejemplo son las camisas livianas. De estas hay miles de estampas y modelos, pero un clásico es el encaje.

{{{htmlAmp}}}

Lucir una camisa con encaje, sin embargo, no es tan simple. Muchas veces este tipo de textura puede llevar a un look que envejezca. La clave está en cómo combinarlo con otras prendas y accesorizarlo de manera tal que la edad no sea el centro de atención, sino la elegancia y sofisticación.

El truco para modernizar una camisa de encaje clásica es romper con su formalidad. Para lograr esto se la puede combinar con jeans de corte recto o acampanados, zapatillas urbanas y camperas de cuero o gabardina, perfecto para la primavera en la que la amplitud térmica se suele sentir entre la mañana y la noche.

La clave para lucir una camisa de encaje es combinarla con prendas cancheras. Foto: Magnific

Otra manera de lucir un look canchero con una camisa de encaje como protagonista, es lucirla entreabierta sobre una musculosa básica o corpiño tipo bralette. Este simple detalle crea un efecto de capas fresco y juvenil.

Siguiendo esta línea, en el caso de preferir lucir siluetas más cortas o relajadas, los tops y camisolas de encaje o broderie son ideales para la primavera. Quedan muy bien integrados en looks de capas con blazers amplios o pantalones de tiro alto. Este tipo de look es perfecto para ambientes laborales como los de una oficina o, incluso, para un plan after office.

Cómo accesorizar un look con camisa de encaje

A la hora de accesorizar un look con una camisa de encaje como protagonista, la clave está en no recargar demasiado la zona del pecho. Este tipo de texturas se suelen localizar en el escote, por lo que un collar o prendedor lo único que logra es un efecto desprolijo.

En cambio, lo recomendable es lucir unos pendientes, no muy grandes, sino pequeños y que terminen por darle al look un estilo elegante. Para quitarle sobriedad y lucir la zona del cuello y desviar un poco la mirada del encaje, se puede llevar el cabello recogido con algunos mechones sueltos al estilo messy. De esta forma, se logra una apariencia sofisticada y a la vez canchera.