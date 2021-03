El feroz cruce entre Evelyn Von Brocke y Luciana Salazar: "Te tiene contratada"

Salazar enfureció con el comentario de Evelyn Von Brocke de que Redrado la contrata por "hora".

La relación entre Luciana Salazar y Martín Redrado tiene idas y vueltas constantes. Ahora están atravesando uno de los peores momentos de su historia, con acusaciones, insultos y posibles medidas judiciales en el horizonte. Fue Evelyn Von Brocke la última en opinar sobre el vínculo entre el economista y la mediática con una frase que hizo enfurecer a Salazar: "Te tiene contratada por tres, cuatro horas porque lo llevás al paraíso".

En charla telefónica con Intrusos, Luciana Salazar contó cómo estaba la relación con Redrado y por qué su arranque de furia después de ver las fotos del economista haciendo la fila para vacunarse contra el coronavirus en Miami con una otra mujer. Según explicó Salazar, junto al ex Presidente del Banco Central estaban intentando una reconciliación.

"Fue decisión de él revincularse con la nena. Él puso a la nena en el medio, no yo", aseguró la blonda sobre el acercamiento de Redrado a Matilda, la hija de Salazar. La mediática afirmó que se empezaron a ver a escondidas en su oficina y en su casa por la niña ya que él le pidió tiempo para "contárselo a su entorno y a su novia".

Pero el momento más tenso llegó cuando uno de los conductores de Intrusos, Rodrigo Lussich, aventuró que la relación era una especie de "fetiche". A lo que la panelista Evelyn Von Brocke agregó: "Te tiene contratada por tres, cuatro horas porque lo llevás al paraíso. De alguna manera en su cabeza funciona así". Esta afirmación descolocó a Salazar y le recriminó que estaba siendo muy agresiva.

La panelista se defendió explicando que lo decía "con el mayor de los respetos" y que era algo que él le cuenta a sus amigos. Pero una furiosa Salazar no aceptó los comentarios de Von Brocke: "No me lo estás diciendo con el mayor de los respetos. ¿Decirme contratada? Yo fui novia de él, novia pública". "Es muy violento que me digas eso. Pará un poco", agregó la blonda visiblemente molesta.

"Cuidémosnos entre las mujeres. Y si lo dicen los amigos es más violento todavía", cerró Salazar completamente indignada. Vale recordar que ya antes la blonda había acusado al economista de ejercer violencia de género sobre ella. Esto último ocurrió ayer cuando Salazar cruzó a Fernando Burlando, abogado del economista, que aseguraba que estaban estudiando denunciar a la mediática por "hostigamiento".

La traumática separación de Luciana Salazar y Martín Redrado

El 23 de marzo de 2018, ambos comunicaron oficialmente la ruptura definitiva después de ocho años de la relación sentimental entre la vedette y quien fue el Presidente del Banco Central de la República Argentina entre 2004 y 2010. En dicho período, el vínculo entre ellos sufrió varios cortes en el medio por diversos motivos. "Hace dos meses intentamos volver pero ya está, no hay más amor", informaron con sinceridad para sus millones de seguidores en las redes sociales.