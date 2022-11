El billete de lotería más grande del mundo ya tiene dueño: cuanto dinero ganó

La noticia se conoció recientemente y se trata del premio más grande alguna vez entregado en la historia de la lotería mundial.

El rumbo del azar puede ser sorpresivo e incluso las chances de ganar el premio más millonario de la historia pueden convertirse en una realidad. Precisamente, esto es lo que sucedió con una persona de California, quien se hizo acreedora del boleto de lotería con la cifra más alta de dinero alguna vez entregado en la historia mundial.

Se trata del boleto de Powerball, uno de los premios más grandes de lotería. La venta del boleto sorteado se dio en California, Estados Unidos, precisamente en la ciudad de Altadena y los resultados se dieron a conocer este martes 8 de noviembre. Fue en este marco que salió a la luz que había una persona que compró el boleto ganador con el número que otorgaba más de un millón de dólares.

"¡Hubo un boleto ganador del Gran Premio en la lotería de California!. El Gran Premio estimado fue de US$ 2.040 millones (US$ 997,6 millones en efectivo)", fue el comunicado oficial de la lotería. Y aunque si bien aún no se conoció públicamente la identidad del ganador, ya se verificó que tiene el boleto original y empezó a gestionarse la entrega del premio.

Los números ganadores del Powerball para el sorteo del pasado lunes 7 de noviembre se publicaron al día siguiente, es decir este martes justo antes de las 10 de la mañana. Los números sorteados con premios fueron: 10, 33, 41, 47, 56. Pero el número del premio millonario de Powerball fue el 10, según una actualización del sitio web del Powerball.

Ganó 120 mil dólares en la Quiniela y filtró la fórmula de su éxito

Mientras millones de personas le buscan la vuelta para poder ganar la Quinela o la Lotería, juegos de azar que resultan sumamente complejos, un hombre decidió revelar la fórmula secreta que utilizó para poder obtener un premio económico de 120 mil dólares.

Se trata de Doran St. Amand, oriundo de Caroline (Virginia, Estados Unidos), que ganó un muy buen premio de dinero tras apostar en la tienda Doswell Market, ubicada en Ashland, en el sorteo del juego "Cash 5". "Yo no me emociono tanto", le comentó al canal local ABC 8 News.

Doran St. Amand ganó 120 mil dólares en la Quiniela y reveló detalles sobre como hizo para quedarse con el premio.

Según lo que explicó Doran St. Amand, su estrategia siempre fue elegir los números de la fecha de los cumpleaños de sus familiares. Los números elegidos fueron el "3-5-18-20-27", que le permitieron cobrar 120.000 dólares: más de 33 millones de pesos, aproximadamente.

Doran, que desde hace mucho tiempo suele apostar por las fechas de los cumpleaños de sus seres más queridos, también dejó en claro que muchas veces le tocó ganar y también perder. "Si gano, gano y si no está bien", aseguró. Y hasta se dio el gusto de posar con el cheque del premio