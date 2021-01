"Nos estafaron": a diez años del furor, los Wachiturros viven su peor momento

Los Wachiturros, en su peor momento

Hace exactamente diez años, una banda de cumbia saltó a la fama no sólo por el ritmo sino también por sus pasos de baile. Con el nombre Los Wachiturros se hicieron popularmente conocidos y rápidamente comenzaron a llenar todos los boliches del país, de Sudamérica e incluso tuvieron la chance de hacer una gira por Europa. Sin embargo, y pese a que estuvieron un largo tiempo en acción, hoy viven un dramático momento económico.

La banda estaba compuesta por siete integrantes: Gonzalo Muñoz, Emanuel Guidone, Leonel Lencinas, Simón Gaete, Matías Flores, Lucas Caballero y Brian Romero. Y fue este último el encargado de alzar la voz para relatar en detalle cómo fue que, después de haber estado tres años haciendo tantos recitales, los creadores del hit "Tirate un paso" terminaron con problemas de dinero.

En diálogo con Clarín, Romero señaló: "Nos pagaban dos o tres mangos, nosotros contentos y ellos se llevaban toda la plata. Se habrán llenado los bolsillos. A nosotros nos estafaron de una manera que ni te imaginas. La plata que nos sacaron... A nosotros nos daban dos mangos, brother. Cuando nos dimos cuenta era bastante tarde".

De acuerdo a lo que indicó el ex integrante de la banda de cumbia, el representante Javier Bazooka Fernández, que también fue agente de Mc Caco, El Retutu, Chimpan-C, fue la persona que los traicionó y el que se quedaba con la mayor parte del dinero que ganaban.

Asimismo, el joven comentó que los shows con Los Wachiturros los tomaba como una actividad que lo apasionaba:

"Lamentablemente no lo tomaba como un trabajo, era como 'voy a bailar, a hinchar las bolas". Y recordó que por noche solían presentarse en 10 locales bailables: "Mis viejos me decían 'no seas boludo, dale que el tren pasa una sola vez'".

Una década después de los comienzos de la banda, Romero trabaja en un emprendimiento de venta de sábanas y cortinas por Internet junto a su esposa, y también dedica su tiempo a una distribuidora de fiambres. De todas maneras, en su cuenta de Instagram, suele publicar videos bailando tal y como lo hacía en el grupo musical que fue furor durante varios años en los boliches de la Argentina.