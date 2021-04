De Brito le sacó el celular a Shaw en el medio del programa. La periodista se puso nerviosa frente al hecho violento.

Ángel de Brito volvió a tener una actitud violenta con sus compañeras de Los Ángeles de la Mañana (LAM). Esta vez, le quitó el celular de las manos a Pía Shaw, que se mostró alterada por la reacción del periodista.

De Brito, que suele tomar decisiones drásticas como echar a sus panelistas, irse del estudio o cortarles el micrófono, se metió esta vez con Shaw ante una pregunta que la panelista no quiso responder para no develar sus fuentes. De hecho, días atrás, el conductor había hecho algo parecido con un cuaderno de Pía.

Todo sucedió cuando debatían un nombre enigmático sobre una estrella confirmada para ShowMatch, La Academia. Shaw tenía el nombre en su celular y lo estaba por dar al aire, pero sus compañeras querían saber cómo había obtenido la primicia. “Fijate si (Marcelo) Camporino no le mandó algo, si alguien no le mandó algo”, le dijo Mariana Brey a De Brito, haciendo referencia a un productor de Mandarina TV. “Porque ésta tiene infiltrados en todas las producciones”, le contestó el conductor.

Y acercándose a Shaw y tomando su celular, señaló: “Vos dejame a mí, yo puedo buscarlo solo”. Mientras tanto, la periodista trataba de mostrarle la pantalla sin darle el equipo. “Se lo mandó alguien, no mientas”, instigó Yanina Latorre, mientras de Brito le quitaba el celular a la periodista.

"¡No!", llegó a gritar Pía, y luego suplicó un tanto nerviosa: “¡Te lo juro por Dios, qué mirá!”. “El Oso, Camporino… yo te mandé un nombre, decime si es”, insistió Latorre.

“Mirá que siempre, cuando sos nueva, hacen eso y después no te dan más bola”, le alertó Brey a Shaw, que continuaba nerviosa. “No, estoy mirando los sospechosos (risas). Rocío Oliva no te contesta. ‘Hola, ¿cómo va?’, y no te contesta. ¿De cuándo es? ¿Se pueden escuchar los mensajes de Rocío Oliva? No, no tenés a nadie… No, lo adivinó legalmente, me parece”, relató De Brito mientras revisaba el teléfono.

“Yo te mandé uno que no lo adiviné legalmente”, presionó Latorre. “¿Te puedo decir cómo lo saqué?”, preguntó Shaw una vez que recuperó su celular. “Cuidado con la pista que vas a dar”, le alertó De Brito. “Por el sobrenombre”, detalló Pía tras el mal momento.

“Pensá en el sobrenombre, unido a las pistas. Yanina estuvo cerca, pero no es ese, no lo digamos tampoco, porque es medio botón, pero anda por ahí”, cerró De Brito frente a las angelitas.