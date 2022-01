Messi, con coronavirus: el descargo de Fer Palacio tras las acusaciones

Luego de que muchos lo culparan por el Covid-19 positivo de Lionel Messi, Fer Palacio se descargó en las redes sociales con un furioso mensaje.

Después de que se conociera la noticia del Covid-19 positivo de Lionel Messi, muchos comenzaron a culpar a Fer Palacio en las redes sociales. Allí señalaron que el músico asistió previamente a un show de Coscu, al que también fue el crack de la Selección Argentina, y en el que hubo varios casos de coronavirus.

Como respuesta, el artista de 31 años destrozó a quienes lo acusaron a través de dos historias en su cuenta oficial de Instagram (@ferpalaci0), en la que tiene más de un millón de seguidores. Con mucha bronca, posteó un breve video para explicar lo que realmente ocurrió y más tarde adjuntó la imagen de su PCR negativo.

El descargo de Fer Palacio tras el Covid positivo de Messi

El joven DJ se mostró furioso porque amaneció señalado como el responsable de que el futbolista de PSG (París Saint-Germain) tenga coronavirus y estalló: "Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid y lo relacionan con que yo lo contagié".

"Me han llegado a poner 'asesino' por mensajes privados, mucha mala onda... Yo ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo Covid", se defendió una de las grandes revelaciones de 2021 en su ámbito. "Ahora se los muestro. A todos los que me tiran las malas, un beso", completó el protagonista antes de sumar la foto de su PCR negativo.

Por qué culpan a Fer Palacio del Covid positivo de Messi

Fer Palacio estuvo con "Leo" en la fiesta de Navidad junto a Los Palmeras en Rosario luego de haber participado en otra celebración, en la que Coscu confirmó que hubo contagios positivos de Covid-19. El 24 de diciembre pasado, el streamer tuiteó: "Me acaban de avisar que dos personas que estuvieron en el evento ayer dieron Covid positivo. La realidad es que nos besamos y abrazamos todos, así que todos somos contacto estrecho. Les recomiendo que se cuiden, que no expongan a su familia y que se guarden en sus casas".

Como dicho tuit fue anterior al festejo con Los Palmeras en Rosario, muchos responsabilizaron a "Ferpa" por haber sido irresponsable y haber asistido igual a un lugar en el que estaba el mejor jugador del mundo junto a su familia. El protagonista vio que era tendencia en Twitter y decidió salir al cruce de las críticas.

El parte médico de PSG sobre el Covid-19 positivo de Messi

El club francés emitió un breve comunicado oficial en las redes durante la mañana y allí indicó: "El parte médico de este domingo 2 de enero se refiere a Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico, Nathan Bitumazala y Neymar". Y luego confirmó: "Los 4 jugadores positivos para Covid-19 son Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico y Nathan Bitumazala. Actualmente respetan el aislamiento y están sujetos al protocolo sanitario correspondiente".