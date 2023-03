Cuál es la comida favorita de Messi

Más allá de la estricta dieta profesional que lleva a cabo, Messi tiene en su comida favorita una debilidad que no puede evitar.

El estado actual de Leo Messi no sorprende a nadie, pero debería: a sus 35 años el astro argentino sigue siendo el mejor jugador de todos. Esto quedó demostrado en estos tiempos con su increíble rendimiento en el mundial de Qatar 2022 con la selección Argentina que desembocó en ganar su séptimo premio The Best. Parte del motivo por el que se mantiene en esta vigencia es una estricta dieta que comenzó en 2014 y le proporcionó grandes resultados. Aún así, el 10 tiene una gran debilidad en su comida favorita.

¿Cuál es la comida favorita de Messi?

El jugador de fútbol considerado como el mejor del mundo, confesó en una entrevista con el Diario Clarín en 2012, que el plato que siempre más extraña de su mamá Celia son las milanesas a la napolitana, las cuales son su comida favorita. A pesar de haber vivido en Europa desde los 13 años, el deportista afirmó en la misma entrevista que sigue siendo un amante de la comida tradicional argentina, manteniendo así sus raíces de barrio.

En una entrevista con el Diario Olé en 2021, cuando a Leo le volvieron a consultar sobre este tema, el jugador declaró que la salsa es quizás el secreto para una buena milanesa a la napolitana, y que ha comido muchas salsas buenas, pero ninguna como la de su mamá Celia. Su fórmula secreta hace que se complemente perfectamente con la carne, el queso y el jamón que suelen tener las milanesas napolitanas. Es evidente que la mamá del jugador tiene una receta especial que hace que su plato favorito sea inigualable. De hecho, esto le valió una invitación al reality MasterChef que terminó rechazando, prefiriendo mantener el perfil bajo que siempre ha llevado.

Más allá de su comida favorita, Messi tiene otra gran pasión que no puede dejar: el chocolate. “Sin dudas es lo que más me cuesta borrar de mi dieta. Incluso ahora, de vez en cuando, peco, siempre hay en casa”, reveló hace unos años en otra entrevista.

¿Cuál es la dieta de Messi?

Leo junto a su madre disfrutando sus famosas milanesas napolitanas (foto de 2013)

Además de estos "gustos" que se da el astro, lo cierto es que Messi mantiene una dieta estricta que le permite seguir rindiendo al alto nivel que tanto maravilla. Después del Mundial de 2014, comenzó un riguroso programa de alimentación diseñado por el doctor italiano Giuliano Poser para superar sus lesiones y mantenerse en forma. El objetivo principal era equilibrar su dieta y evitar los "famosos" vómitos. Comenzó a consumir pescado, pollo, cerdo, arroz sin condimentos, verduras y frutas, así como alimentos orgánicos para proporcionar combustible esencial a sus músculos. Según el médico, también era importante reducir la ingesta de alimentos procesados y contaminados.

Messi eliminó los alimentos almacenados y procesados de su dieta diaria y los reemplazó por alimentos ricos en vitaminas, minerales, fibra y enzimas que se encuentran en granos enteros, legumbres, frutas, verduras, pescado y aceite de oliva. Según Poser, algunos comestibles pueden promover mecanismos inflamatorios, mientras que otros pueden contrarrestarlos y reducirlos, lo que es especialmente útil para prevenir lesiones en los atletas.

De esta manera, Messi aprendió sobre el concepto de "entrenamiento invisible", que combina una buena alimentación y descanso. Como resultado, antes de la Copa América de Chile en 2015, Messi afirmó que llegó en mejor estado físico que en el Mundial de 2014. Y esta dieta prosiguió y se fue ajustando con el pasar del tiempo. En la previa del mundial de Qatar 2022 hizo varios ajustes a la misma para llegar de la mejor manera posible. Los resultados están a la vista.