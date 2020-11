Lío Pecoraro anunció hace pocas semanas que le diagnosticaron leucemia y ya se encuentra realizando un tratamiento para mejorar su salud. En ese contexto, el periodista Fernando Piaggio publicó un mensaje en el que pidió que sus seguidores recen por él.

Piaggio, que se desempeña como conductor de El run run del espectáculo en Crónica TV, es íntimo amigo de Pecoraro y su mensaje trajo un poco de preocupación a los usuarios. El periodista publicó dos fotos de su colega y escribió: "Recen mucho por @liopecoraro lo necesita. Vamos Lio".

Varios seguidores se sumaron con oraciones y mensajes de apoyo para el panelista de El Nueve. Pero otros también comenzaron a plantear la duda sobre si su estado de salud había empeorado. "Disculpen mi ignorancia ¿empeoró de lo que tenía?", consultó una cuenta.

Días atrás, el mismo Pecoraro habló desde la clínica en donde lo habían internado. El periodista contó cómo es el tratamiento que le están haciendo y dijo que se siente "óptimo". "Incorporamos un tratamiento llamado 7/3 combinando dos drogas más que las que tenía al ingresar. Las defensas del organismo reaccionan ante estas aplicaciones por lo tanto bajan, están dentro de lo esperado", apuntó.

En un mensaje enviado a Todas las Tarde (El Nueve), también detalló: “Este tratamiento consta de tres etapas. Una es la inducción, otra es la consolidación y otra es el mantenimiento. Algo que van a poder explicar muchísimo mejor los doctores, no solamente que me atienden acá sino mi equipo médico personal que me ayudó al diagnóstico. Tanto la doctora Mariana Letelle como el doctor Guillermo Capuya y el doctor Dardo Riveros”.

“Le mando un beso grande. Esta es una primera etapa. Y como dije, está decretadísimo: he decretado que voy a vencer, voy a salir adelante. Y que muy pronto vamos a poder volver a compartir este programa que tanto amamos. Gracias por el cariño de todos. A ustedes, al público, al canal por bancarme, a la productora y a todos los que me están mandando mensajes para salir y para darle para adelante. Muchas gracias”, completó.

Sin embargo, en las últimas horas el mensaje de Piaggio y la aparición de una campaña que pide dadores de sangre difundida por amigos y colegas del periodista generó más preocupación y especulaciones sobre su estado.

Los dadores se puede acercar a donar de lunes a viernes de 7.30 a 12.39 y los sábados de 8 a 12 en el departamento de Hemoterapia del Hospital de Clínicas (Av. Córdoba 2351, CABA). Los donantes no debe tener ayuno absoluto, ya que pueden consumir café, mate, té, jugos de frutas, bebidas sin alcohol y gaseosas, además de comer pan, tostadas, mermeladas y frutas.