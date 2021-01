La tía de Leonardo Sbaraglia está luchando por su vida tras contraer coronavirus.

Leo Sbaraglia está atravesando un difícil momento por culpa del coronavirus: el actor está muy preocupado por su tía, quien, según él, "está luchando entre la vida y la muerte".

A pesar del avance de la vacuna, el virus sigue siendo una gran amenaza para el mundo y los casos por día en Argentina vienen superando los 10 mil por día. Sbaraglia se mostró intranquilo por esta situación y pidió no subestimar al virus: "Esto no es joda y esto tiene que ver con un acto de no haberse cuidado, de una negligencia. No le deseo a nadie que esto le pase. Hay que cuidarse".

En dialogó con Marcela Coronel por Mucha Radio 89,5, reveló que la hermana de su madre que tiene 70 años se encuentra internada en terapia intensiva y aseguró que está luchando por su vida.

"Tengo a mi tía Laura internada en estos momentos por Covid y no es algo menor. Es la hermana de mi vieja y ver a mi mamá por lo que está pasando es difícil", comenzó diciendo el actor y detalló: "Está en coma inducido con respirador hace dos semanas, tiene un 50% de posibilidad de vivir, estamos todos tirando la mejor de las energías. Veremos qué pasa".

Según contó Sbaraglia, su tía se contagió en una de las cenas de fin de año: "Se contagiaron cuatro y dos están en coma, los otros dos salieron bien". Luego, confesó que la familia en España está muy preocupada por la salud de su tía, que "es el caso más cercano que nos ha tocado vivir". "Mi tía está entubada luchando entre la vida y la muerte", reconoció el actor con tristeza, descolocado con la situación que está viviendo.