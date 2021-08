Soledad Pastorutti reveló el fatídico motivo de su cambio de look: "Tuve un accidente"

La Sole confesó que su cambio de look no fue solo una decisión estética, sino que se debió a que sufrió un accidente.

La Voz Argentina es un nuevo éxito para la pantalla de Telefe. Aun así, entre el público, existen varias críticas llovieron sobre este reality de canto que se transformó en uno de los programas más vistos del país. No solo las dudas por “acomodo” surgieron entre los internautas que expresan todos sus pensamientos mediante las redes sociales, sino también el deseo de ver mayor cantidad de atuendos en los jurados que se muestran vestidos iguales durante las diversas etapas por un tema de organización con las ediciones y los días de grabación.

De todas maneras, quien sorprendió por completo fue Soledad Pastorutti, que además de lucir un imponente vestido negro con transparencias y muchísimo tul en su pollera, llamó la atención de los espectadores al mostrarse con un pequeño y peinado flequillo durante los ensayos de los knockouts. Sin embargo, siempre atentos a todo, los fanáticos visualizaron que aquel corte de pelo solo estaba durante la previa de las presentaciones, y los días que realmente los participantes se posaban sobre el ring de canto, La Sole volvía a tener su peinado habitual que muestra con el cabello suelto y la raya al medio.

Ante esto, quien develó el misterio fue Stefi Roitman, que sin querer obligó a la artista a que revelara el verdadero motivo por el que aparece con flequillo en las imágenes publicadas por Telefé.

Todo comenzó cuando la pareja de Ricky Montaner, quien se encarga de mostrar todo lo que sucede detrás del show, le hizo una entrevista a la coach y le apuntó lo bella que se veía con ese corte: "¡Estás muy diosa con ese look!”.

No obstante, Soledad sorprendió por completo al confesar que no fue una decisión pensada para cambiar de estilo, sino que se vio obligada a hacerlo por un accidente que sufrió: "Le contaba a los participantes que me di un golpe en la frente y que no sabía cómo disimularlo”.

Sin embargo, además de que muchos usuarios de las redes remarcaron lo lindo que le quedaba ese nuevo look y cuánto más joven la hacía, Pastorutti se quedó con su tradicional peinado y habló de lo emocionada que está con el talento de sus participantes: "La verdad es que estoy gratamente sorprendida, pensé que iban a tener más reparo. Hay un nivel muy alto. Quiero que vayan todos a la final. Han hecho un casting espectacular. Es importante escuchar talento, música e historias de superación”.